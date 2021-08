TOP 14 - Paul Alo-Emile parle du Serial Scorer Laumape et des ambitions du Stade Français

Dans l’édition du Midi Olympique de ce lundi, le capitaine du Stade Français explique son rôle et donne son avis sur la hiérarchie des droitiers dans l’hexagone.

Invité surprise des phases finales l’année dernière, le Stade Français a l’opportunité d'enchaîner cette saison. Le départ de Fickou a été compensé par l’arrivée de la star néo-zélandaise Ngani Laumape. Pour débuter la saison, Paul Alo-Emile s’est exprimé dans les colonnes du Midi Olympique de ce lundi 23 août. Le capitaine s’est exprimé sur le rôle que les soldats roses auront à tenir cette saison. Il dit : “Déjà, il faudra bien figurer en Champions Cup[...]. Et puis il faudra se qualifier en championnat et faire bonne figure en phases finales.[...] Nous devons nous battre pour revenir sur le devant de la scène.” Ce dernier explique aussi que l’état d’esprit de la saison dernière l’a “marqué” mais qu’il “faut désormais aller plus loin.”

L’international samoan raconte également sa nomination en tant que capitaine du Stade Français. La nouvelle a été “un choc” pour le joueur. Lui qui pensait juste “faire son boulot au Stade Français” a visiblement acquis le respect de ses coéquipiers, au point qu’il soit désigné par ces camarades pour représenter la formation francilienne. Une équipe qui se renforce par ailleurs avec l’arrivée de recrues de haut rang. Le pilier gauche international Clément Castets vient chercher une place de titulaire dans la capitale par exemple. Le capitaine décrit également Romain Briatte qu’il définit comme un “joueur plein de potentiel”. Pour ce qui est de l’ancien Serial Scorer des Hurricanes, le première ligne le décrit comme “vraiment déterminé” et avec une “attitude excellente”.Pour conclure sur Laumape, il dit : “On va maintenant découvrir sa puissance de frappe sous le maillot rose”.

Paul Alo-Emile s’est également exprimé sur sa place dans la hiérarchie des meilleurs piliers droit du championnat. Une situation qui fait rire le joueur : “Chacun a son opinion. Certains observateurs m’aiment bien, d’autres préfèrent Charlie Faumuina, Ben Tameifuna ou Uini Atonio. Moi j’essaye juste de faire mon job de la meilleure des façons.”