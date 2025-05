TOP 14. Pas de gestion tranquille : Toulouse met de l’intensité dans sa compo face au Racing malgré la qualif'

Déjà qualifié, le Stade Toulousain aurait pu lever le pied. Mais face au Racing, ce samedi à Ernest-Wallon, Mola aligne une équipe bien plus sérieuse qu’attendu.

Déjà assuré de jouer les demi-finales, le Stade Toulousain aurait pu se contenter d’un match “gestion” ce samedi 17 mai face au Racing. Mais c’est mal connaître la maison rouge et noire. Malgré les absences de Ramos ou encore Cros, la compo reste compétitive et bien équilibrée.

Une charnière inédite, mais des ambitions intactes

Avec Graou sur le banc et Romain Ntamack commotionné, c’est Saito qui mènera le jeu avec Mallia repositionné à l’ouverture. Une charnière originale, mais dotée de qualités de relance et de dynamisme.

Derrière, le jeune Costes sera aligné au centre avec Chocobares, tandis que Barassi et Epée assureront les ailes. Lebel glisse à l’arrière.

Du solide devant, malgré les rotations

Le pack est loin d’être allégé. Brennan et Meafou formeront la deuxième ligne, avec Jelonch, Castro-Ferreira et Roumat en troisième. Ainu'u et Merkler encadrent le capitaine Julien Marchand en première ligne.

Sur le banc, la présence de Baille, Flament, Willis, Delibes ou encore Cramont montre que Toulouse garde quelques cartouches.

Un Racing sous pression, un Stade serein mais concentré

En face, le Racing 92 joue gros dans la course à la qualification, et Collazo l’a bien rappelé : « Le warning clignote » (source). Le coach francilien refuse de voir Toulouse comme imprenable (source).

Mais le stade sera plein, l’orgueil toulousain bien présent, et chaque joueur sait qu’une place pour la demie se mérite dès maintenant. Même sans plusieurs cadres, Toulouse ne lâchera rien.