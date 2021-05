Top 14 - Pas de Bézy, Etzebeth titulaire... les compositions de Clermont - Toulon !

Malgré une cascade d'absences des deux côtés, Clermont et Toulon enregistrent aussi des retours. Nanai-Williams comme Dakuwaqa reviennent de blessure.

Le marathon continue pour Toulon ! Une semaine après avoir pris le bonus face à un Toulouse remanié et 4 jours à peine après la défaite à Montpellier, il faudra remettra le couvert à Clermont ce samedi soir, 21h. Loin d'être une sinécure. D'autant que la rouste (45 à 19) encaissée au Racing la semaine dernière a laissé des traces et que les Jaunards voudront laver l'affront au plus vite. Pour l'occasion, Franck Azéma récupère d'ailleurs des cadres tels que George Moala, Apisai Naqalevu ou Peceli Yato, tous absents en Ile-de-France. Remplaçant à Nanterre, Slimani rentre également à... gauche, suite à la blessure de Ravai, tandis que Parra et Nanai-Williams, qui effectue son retour, formeront la charnière, alors que Fourcade, Penaud ou Matsushima enchaînent. Tout comme la deuxième ligne la plus effrayante du championnat pour les commentateurs : Amasotero et Vahaamahina.

Clermont 1 Slimani 2 Fourcade 3 Falatea 4 Amasotero 5 Vahaamahina 6 Iturria 8 Lee 7 Fischer 9 Parra 10 Nanai-Williams 11 Betham 12 Moala 13 Naqalevu 14 Penaud 15 Matsushima 16 Bodou 17 Bibi Biziwu 18 Yato 19 Van Tonder



20 Viallard 21 Tiberghien 22 Vili 23 Ojovan

En face on l'a dit, Toulon enchaîne. En espérant qu'il n'y ait pas trop de casse à force de tirer sur la corde. Des garçons comme Serin, Carbonel, Villière ou Cordin vont enchaîner leur 3ème titularisation en 7 jours... Sinon, Eben Etzebeth retrouve son numéro 4, Sergio Parisse le 8 tandis que Duncan Paia'aua et Julien Hériteau formeront la paire de centres. Quid du reste ? Toujours pas d'Anthony Belleau, même s'il a repris les contacts et s'entraîne normalement, mais signalons plutôt la présence sur le banc du capitaine du XV de France Charles Ollivon.