TOP 14. UBB. ''On a le plus grand public d'Europe depuis plus de dix ans, assez loin devant les autres équipes''

Troisième au classement du Top 14 à l'issue de la saison régulière, l'UBB va recevoir le Racing 92 dans l'antre bouillant de Chaban-Delmas. Le public sera bel et bien au rendez-vous.

Le public, une arme en phase finale

En phase finale, bien que les matchs soient plus imprécis qu'en phase régulière, le choix du terrain est important et jouer à domicile est un luxe à part entière. Face au Racing 92, Bordeaux va pouvoir compter un stade Chaban-Delmas rempli de près de 35 000 personnes, acquis à la cause des Girondins.

Pour Laurent Marti, qui a été questionné à ce sujet par nos confrères de l'Équipe, le public bordelais est une fierté du club : "Ça nous rend très fier. Ce public nous porte sportivement depuis des années, mais aussi économiquement. Il me donne la motivation de continuer à me battre pour le club. Se rendre au stade, c'est le plaisir de la semaine, la récompense pour tout le monde : les joueurs, le staff, les dirigeants, les supporters, les bénévoles. C'est un moment de partage."

Pour rappel, Bordeaux domine le classement des meilleures affluences de Top 14 pour la dixième fois de suite, une performance remarquable de la part du seizième homme. D'ailleurs, Laurent Marti le sait, et sans se venter, il déclare :

"On a le plus grand public d'Europe depuis plus de dix ans, assez loin devant les autres équipes, pour deux raisons. 1. On fait en sorte que notre club soit le plus attractif possible et on profite de la bonne santé du rugby en général. 2. On a un grand stade."

A Bordeaux, le public qui suit le sport a le choix entre le rugby, mais aussi le football bien que l'UBB ait volé la vedette ces dernières saisons aux mythiques Girondins. Pour le président, les déçus du football peuvent se réconcilier avec le rugby : "Mais à Bordeaux, vous avez largement la place pour les deux clubs. Je préférerais que les Girondins soient en L1 et brillent parce que ça met du bonheur dans la ville (ils ont terminé 12es de L2 cette saison). Vous avez des gens fans de foot, d'autres fans de rugby et ceux du milieu, fans de sport, qui aiment les moments de partage dans les stades."

"L'alignement des planètes, ça n'existe pas. Il y a la vérité d'un match, c'est tout"

Cette saison, l'UBB a gagné son ticket pour recevoir le barrage de Top 14, à la sueur de son front. En revanche, le hasard a aussi bien fait les choses, car le Matmut Atlantique, également situé à Bordeaux, sera le théâtre des demi-finales.

Si tout se goupille bien pour les coéquipiers de Damian Penaud, l'UBB pourrait alors jouer deux fois de suite à domicile, dans un stade qu'ils connaissent particulièrement bien. Néanmoins, pour Laurent Marti, cet avantage veut tout et rien dire.

Au moment de répondre à la question (de l'Équipe) d'un potentiel "alignement des planètes", ce dernier ce rappel les démons d'autrefois : "Ah non (rire) ! Alors pas du tout. Parce qu'en 2019-2020, quand on était largement premiers du Top 14 et que nos adversaires principaux n'étaient pas dans un état remarquable, on m'a parlé d'un alignement des planètes pendant toute la saison. Jusqu'à ce que le Covid-19 stoppe tout (17 journées avaient été disputées)."

"Dans un autre style, en 2022, nous étions en demi-finales face à Montpellier et après la première demie où Castres a battu Toulouse (24-18), tout le monde m'a dit : « Ça y est Laurent, tu vas être champion ! » Tout le monde me disait ça parce qu'on était invaincus face à Montpellier lors des trois saisons précédentes. Et bien Montpellier nous a battu le plus logiquement du monde le lendemain (19-10). L'alignement des planètes, ça n'existe pas. Il y a la vérité d'un match, c'est tout."