Top 14. Ollivon blessé, Naqalevu out, Paiva touché, cette 26e journée a encore fait des dégâts

La dernière journée de la phase régulière de Top 14 a été spectaculaire et intense. Certains joueurs y ont laissé des plumes.

VIDEO. Top 14. Coup dur pour le capitaine du XV de France Charles Ollivon (RCT)Le troisième ligne du RCT Charles Ollivon n'est pas le seul joueur à avoir été blessé lors de cette 26e journée de Top 14. Si on ne connaît pas encore la nature de la blessure du Tricolore, La Montagne nous apprend que le centre de Clermont Apisai Naqalevu souffre d'une fracture du bras. Il ne participera donc pas aux phases finales avec son club. L'ASM doit affronter l'UBB samedi prochain pour une place en demie. Un coup dur pour la formation auvergnate. Son prochain adversaire girondin pourrait également être privé d'un élément important : Thierry Paiva. Il pourrait souffrir d'une luxation. Il avait remplacé Jefferson Poirot, victime de crampes en fin de partie. Du côté de Toulouse, on a préféré sortir Romain Ntamack par précaution dans le second acte. On l'a vu avec une poche de glace sur le genou droit, rappelle L'Équipe, après sa sortie à la 55e face à l'UBB. Automatiquement qualifiée pour les demies, le Stade aura le temps de se reposer et de soigner les bobos.