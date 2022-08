TOP 14. Montpellier : vers un départ de Zach Mercer à la fin de la saison ?

Selon les informations du Telegraph, l'excellent Zach Mercer serait dans le viseur de Gloucester. Qui pourrait le rapatrier dès l'été 2023.

C'est, pour tout ceux qui ont suivi de près la saison de Zach Mercer en Top 14, une situation à laquelle le MHR allait finir par devoir être confronté. Auteur d'une saison monumentale avec les Cistes, conclue par un titre de champion de France, le natif de Leeds voit le XV de la Rose lui faire de plus en plus d'appels de phare. D'ailleurs, sans savoir ce qu'ils ce sont dits, le joueur de 25 ans et Eddie Jones se sont entretenus deux fois cette saison : à Marseille, lors du week-end des finales de coupe d'Europe, rappelle Midi Olympique, mais aussi en mars dernier, lors de la venue de Montpellier à Castres, où le sélectionneur anglais était venu voir son ami Pierre-Henry Broncan.

Rugby. Top 14. Boudé par Jones, Zach Mercer a joué une partition sublime en finale

Mais Mercer le sait, pour retrouver le maillot blanc, il faut évoluer en Angleterre. Et c'est pour cela que Mercer, qui ira jusqu'au bout de son contrat dans l'Hérault, aurait commencé à regarder les propositions qui émanent de son pays de naissance. En l'occurrence, notamment celle de Gloucester, qui souhaiterait en faire son numéro 8 pour les prochaines années, alors que Ben Morgan approche de la retraite et qu'il faudra également faire prolonger Ruan Ackermann d'ici 2023. L'année justement pour laquelle les Cherry and White sondent Mercer, selon les informations du Telegraph. Le média britannique annonce en effet que les deux partis seraient sur le point de finaliser un accord pour un contrat débutant en juillet de l'année prochaine, et qui permettrait donc au Montpelliérain de postuler pour le Mondial 2023.

TOP 14. Mercer, Dupont, Waisea… Découvrez notre XV de la saison 2021-2022

Avant la compétition, le XV de la Rose sera en effet réuni lors d'un camp d'entraînement puis aura 4 matchs de préparation à jouer. L'idéal pour Mercer afin de faire de faire ses preuves et de pourquoi pas convaincre Jones de l'embarquer pour la coupe du monde. Même si rien ne dit que la forte concurrence au poste (Vunipola, Dombrandt, Simmonds...) ne l'entende de cette oreille...