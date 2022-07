TOP 14. Mercer, Dupont, Waisea… Découvrez notre XV de la saison 2021-2022

La saison étant désormais bien terminée, il est temps pour nous de vous livrer notre XV de l'année en Top 14.

3 semaines après la fin du championnat (et le sacre de Montpellier face à Castres), nous nous sommes dit qu'il était (enfin) temps de faire notre XV de l'année. Un exercice toujours très subjectif certes, mais qui ressort tout de même les meilleurs éléments de la saison. Et parmi eux, comment ne pas citer le troisième ligne du MHR, Zach Mercer. Magistral lors des phases finales, l'Anglais fut certainement le plus constant. Dans un collectif bien huilé, Mercer a su s'adapter comme il faut au Top 14, lui qui n'est arrivé à Montpellier qu'en 2021. Autre joueur qui a réalisé une saison fabuleuse : le futur Toulonnais Waisea. Avec 9 essais en championnat, le Fidjien fut bien seul dans une équipe parisienne en délicatesse. Malgré cela, il a su tirer son épingle du jeu, sauvant le Stade Français à plusieurs reprises. Pour le reste de l'équipe, on vous laisse donc découvrir notre XV de l'année, prenant seulement en compte les performances en championnat. Quant à vous, n'hésitez pas à nous dire quels joueurs vous ont le plus impressionnés cette saison !

RUGBY. Jaminet, Woki, Tambwe... Le XV des recrues du Top 14 pour la saison 2022/2023

XV de l'année 1 Baille 2 Mauvaka 3 Atonio 4 Chalureau 5 Staniforth 6 Liebenberg 8 Mercer 7 Woki 9 Dupont 10 Urdapilleta 11 Imhoff 12 Serfontein 13 Waisea 14 Bituniyata 15 Luc 16 Guirado 17 Lamositele 18 Hounkpatin 19 Meafou



20 Taufua 21 Couilloud 22 Ntamack 23 Seuteni

Ils auraient pu y figurer : Delguy (USAP), Joseph (Pau), Dumora (Castres), Bourgarit (La Rochelle), Tuisova (Lyon), Penaud (Clermont)





TOP 14. Le MHR premier de la classe, Biarritz le cancre... Voici le conseil de classe de cette saison 2021-2022