Top 14. Montpellier. Fin de saison pour Cobus Reinach, sévèrement touché à l'épaule

Le maître à jouer du MHR, Cobus Reinach, a d'ores et déjà terminé sa saison. Blessé à l'épaule contre les Harlequins la semaine dernière, le Sud-Africain devrait être absent entre 3 et 4 mois.

C'est une bien mauvaise nouvelle que nous a apporté ce dimanche le magazine sud-africain Rapport. En effet, le demi de mêlée de 32 ans, Cobus Reinach, ne rejouera plus de la saison. Victime d'une luxation de l'épaule face aux Harlequins en Champions Cup, l'ancien joueur des Saints sera éloigné des terrains durant 3 ou 4 mois. Une opération est même prévue. Un énorme coup dur pour le club, mais surtout pour le joueur, qui réalisait une saison incroyable avec Montpellier (9 essais, dont 7 en Top 14).

D'abord relayée par nos confrères de Canal, l'information a été confirmée en conférence de presse par le manager du MHR, Philippe Saint-André, après la rencontre face à l'UBB. Qualifiés en Champions Cup et leaders du Top 14, les Héraultais devront donc se passer de leur facteur X jusqu'à la fin de la saison. Heureusement, le demi de mêlée Benoît Paillaugue s'est remis de sa grave blessure au genou. Ce dernier a d'ailleurs effectué son retour face à Bordeaux ce week-end.

