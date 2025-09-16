TOP 14. Montauban en ligne de mire, mais avec un effectif décimé, quelle compo probable pour l'UBB ?

Humiliée par le Racing dimanche soir, l’UBB doit vite se ressaisir avant un déplacement piégeux à Montauban. Mais l’infirmerie reste bien garnie, avec plusieurs cadres toujours sur le flanc.

L’Union Bordeaux-Bègles a vécu un début de semaine agité après la lourde défaite subie sur la pelouse du Racing 92 (44-32).

Balayés en première période, les coéquipiers de Jefferson Poirot n’ont pas seulement perdu un match : ils ont aussi laissé quelques certitudes dans les vestiaires de la Paris La Défense Arena. Il faudra pourtant rapidement relever la tête, car la réception du promu Montauban se profile à Chaban-Delmas. Et le staff girondin n’est pas aidé par une infirmerie toujours bien remplie.

Cyril Cazeaux : "On ne pensait pas qu'on pouvait faire une prestation comme ça, surtout après La Rochelle où c'était un gros match dans l'engagement. On s'est un peu menti à nous-mêmes au Racing. On a eu des coups du sort et après on s'est laissé aller."

Ici Gironde#UBB #Top14 pic.twitter.com/M0GCFSuRtC — catourneovale (@catourneovale) September 16, 2025

Le point sur les blessés

Arthur Retière manquera plusieurs semaines de compétition après une opération liée au syndrome des loges. Son absence prive Bordeaux-Bègles d’un finisseur capable de débloquer des situations tendues. Derrière, Salesi Rayasi et Van Rensburg étaient au repos la semaine dernière mais pourraient postuler ce week-end. À cela s’ajoute le forfait d’Ugo Boniface, touché à une épaule.

La liste des blessés ne s’arrête pas là. Dix joueurs sont actuellement indisponibles, parmi lesquels des cadres majeurs : Maxime Lucu (pouce), Yoram Moefana (épaule), Pablo Uberti (épaule) ou encore Adam Coleman (tendon pectoral). Sans oublier Zinedine Aouad, Jean-Luc Du Preez, Lachlan Swinton et Romain Gardrat, tous immobilisés par de longues blessures. Yannick Bru devra bricoler pour aligner une équipe compétitive et trouver du leadership sur le terrain alors que les patrons habituels manquent à l’appel.

ARBITRAGE. ''Il n’y a pas ruck'', pourquoi l’essai de Raka a été refusé (et pourquoi Urios n’en revient pas)

À noter que l'arrière international Romain Buros visait un retour sur les pelouses lors de cette 3e journée. Il devrait être testé par le staff dans la semaine pour jauger son état physique.

Deux recrues qui répondent présents

Face au Racing, le manager a d’ailleurs salué l’implication de deux anciens Ciel et Blanc, Boris Palu et Cameron Woki, seuls à avoir donné satisfaction selon lui. Mais il a aussi regretté le manque de caractère du reste du groupe. Le match face à Montauban est l'affiche parfaite pour relancer une bonne dynamique et se mettre en confiance, à condition de ne pas prendre les Sapiacains de haut.

QUEL MATCH 🤯



Après une première mi-temps à l'avantage du @racing92 , l'UBB revient en deuxième mi-temps sans parvenir à faire chuter les Racingmen !#Top14 pic.twitter.com/uxYFQwRPye — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) September 14, 2025

Hugo Reus devrait signer à l’UBB pour deux saisons d’après @lequipe !!



Le jeune demi d’ouverture revient donc dans son club de formateur et sera la doublure de Jalibert à partir de la saison prochaine !!



Bonne ou mauvaise pioche selon vous ??j



J’aime beaucoup perso !#UBB pic.twitter.com/1ZbOEC50lE — Act'UBB (@ubb_News) September 10, 2025

La réaction bordelaise sera scrutée de près. L’UBB a les armes pour rebondir, mais il faudra afficher une tout autre intensité dès le coup d’envoi. Le manque d'engagement et les erreurs techniques ont coûté cher contre le Racing, avec trois essais encaissés sur des ballons rendus. Samedi, il s’agira d’abord de retrouver de la maîtrise pour espérer ramener des points. Dans un Top 14 où chaque unité compte, un deuxième revers consécutif viendrait fragiliser l’élan né de la victoire face à La Rochelle.

Le groupe bordelais doit donc serrer les rangs, malgré les absences, et montrer que cette claque parisienne n’était qu’un accident. Montauban sera un premier test de caractère avant un nouveau déplacement dans la capitale, face au Stade Français.



compo probable 1 Perchaud 2 Sa 3 Sadie 4 Gray 5 Palu 6 Matiu 8 Gazzotti 7 Vergnes 9 Page-Relo 10 Carbery 11 Bielle-Biarrey 12 Van Rensburg 13 Depoortère 14 Penaud 15 Mousquès 16 Lamothe 17 Poirot 18 Falatea 19 Cazeaux



20 Bochaton 21 Hutteau 22 Laharrague 23 Rayasi





