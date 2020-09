Top 14 - MHR : Philippe Saint-André chargé d’accompagner Garbajosa

Après 2 défaites en 2 matchs, beaucoup de regards étaient déjà braqués sur Xavier Garbajosa. Si l’avenir du coach continuera de s’écrire dans l’Hérault, il sera néanmoins épaulé par PSA.

L’ancien sélectionneur des Bleus va donc se rapprocher des terrains provisoirement. L’actuel directeur du rugby a été chargé d’accompagner le coach Xavier Garbajosa pendant un laps de temps. Outre les résultats, les Cistes ont également pêché dans leur attitude, et c’est surement ce qui a poussé Mohed Altrad à prendre cette décision : "J'ai demandé à Philippe Saint-André d'accompagner Xavier jusqu'au match face à Castres (4 octobre). J'ai pleine confiance en Xavier et son staff, il n'est absolument pas question de remanier quoi que ce soit, mais je pense qu'avec ce mauvais début de saison, le regard de Philippe peut être un atout supplémentaire", a confié le président du MHR à L’Equipe.

Le MHR avait-il déjà perdu ses deux premiers matchs de Top 14 ?PSA aura donc pour mission principale de parler aux joueurs et de créer du lien, mais aussi d’enlever un certain poids des épaules de l’ancien manager rochelais. "Nous sommes en difficulté et c’est le moment d’être solidaire, de faire corps avec Xavier Garbajosa et son staff", indiquait Saint-André ce samedi matin.

C'est officiel, Philippe Saint-André remplace Vern Cotter à MontpellierTout le monde semble donc regarder dans la même direction du côté de Montpellier. Après un mauvais départ, les Montpelliérains recevront 3 de leurs 4 prochains matchs (Castres, Agen et Brive), avec seulement un déplacement à Toulon. Le début d’un nouvel élan ?