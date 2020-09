Top 14 - MHR. Fin de sanction pour le Tricolore Mohamed Haouas

Sanctionné par ses dirigeants et écarté du groupe professionnel à la suite d’une attitude jugée répréhensible, le pilier Mohamed Haouas est de retour dans le groupe.

Un retard à l’entrainement et un accrochage avec un de ces coéquipiers durant la préparation estivale, voilà ce qui aurait poussé le MHR à prendre la décision d’exclure temporairement l’international français Mohamed Haouas. Ce dernier aurait également reçu un sérieux avertissement de la part du club, et se serait vu retirer sa prime d’éthique et d’assiduité, comme annoncé par Phillipe Saint-André, le directeur sportif. « La page est tournée. « Momo » a enfreint les règles de vie commune, établies par les garçons et le staff. Une fois que la sanction a été appliquée, il revient dans le groupe », a confirmé son entraineur Xavier Garbajosa via L'Equipe. Absent contre Pau lors de la 1ère journée vendredi dernier, ce retour serait en renfort de poids pour l’effectif cistes déjà privé de 2 piliers droits (Levan Chilachava et Antoine Guillamon) et plutôt défaillant dans ce secteur la semaine dernière.

Le cas Houas

« D’autres joueurs ont été sanctionnés sans que vous le sachiez. Ce n’est pas sorti car ils n’ont pas le statut de « Momo », ni son passif », a également déclaré Garbajosa. Et pour cause, le talentueux pilier n’en est pas à son premier dérapage. Sa dernière apparition sur un terrain de rugby est encore dans tous les esprits. Le 8 mars dernier, Haouas dégoupillait à Edinburgh et décidait d’envoyer un énorme coup de poing au 3ème ligne Jamie Ritchie. Résultat : carton rouge, et une mi-temps à 14 contre 15 pour nos Bleus. Avant ça encore, en mars 2018, « Momo » s’était déjà rendu responsable d’une bagarre avec son coéquipier Bismarck Du Plessis. C’était lors de l’échauffement, à quelques minutes de défier le Racing 92. Mohamed Haouas : ''J’espérais qu’on voit le début de l’action où il me met un coup''