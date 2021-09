Top 14. Médard : ‘‘Le plus dur, c’est de reproduire ce qu’on a fait l’année dernière.’’

En conférence de presse, le vétéran Maxime Médard s’est exprimé sur l’idée d’une nouvelle dynamique cette saison au Stade Toulousain.

Pas sûr que Maxime Médard et ses coéquipiers aimeraient attirer la malchance du champion cette année. Depuis quelques saisons, les champions n’ont pas toujours été au rendez-vous pour la saison suivant leur sacre. On peut citer le Stade Français en 2015-2016, Clermont en 2017-2018 ou encore Castres en 2018-2019. Ils ont tous échoués à se qualifier pour les phases finales à la suite de leur titre. Si l’ombre de cette hypothèse ne semble pas menacer les Toulousains, c’est peut-être grâce à un plan sur le long terme efficace. Ce dimanche 26 septembre en conférence de presse, Maxime Médard évoque cette idée de renouvellement : “Le plus dur, cette saison, c’est de reproduire ce qu’on a fait l’année dernière. C’est essayer de trouver des choses nouvelles pour écrire une nouvelle histoire. Je pense que, depuis quelques années, le staff a une vision et des objectifs assez lointains.” Top 14. Première apparition pour Pita Ahki avec le Stade Toulousain [COMPOSITION]

D’après les propos de Maxime Médard, la gestion faite par le staff est un élément essentiel dans ce nouveau cycle. Il explique le nouveau rôle pris par certains adjoints : “Jean Bouilhou et Clément Poitrenaud prennent un peu plus la parole avant les matchs. Il y a des choses qui changent pour espérer ne pas rentrer dans une routine. On essaye de continuer sur notre lancée.” Le joueur de la Ville Rose évoque également le départ d’Alan-Basson Zondagh, dit AB, et l’influence que cela a eu sur le jeu toulousain. Celui qui était l’ancien entraîneur des skills a quitté les rouges et noirs pour s’engager avec le staff de l’équipe nationale d’Écosse. Il dit : “Aux entraînements on prend énormément de plaisir, mais voilà on a perdu AB. Il était un élément important du staff qui doit se réorganiser en conséquence. Pas mal de choses ont changé depuis le début de l’année et on doit trouver de nouvelles choses à amener sur le terrain. Ça prendra le temps nécessaire.”