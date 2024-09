Top 14. Mauvaka et Jelonch titulaires, Ntamack/Graou aux manettes, la composition probable de Toulouse

Remake de la dernière finale du Top 14 en vue ! Le Stade Toulousain reçoit l'UBB ce dimanche à Ernest-Wallon, avec la ferme intention d'enchaîner par un quatrième succès. Voici la compo probable.

Une compo XXL avec des retours

Comme souvent avec le Stade Toulousain, la composition de ce week-end risque d'être aux petits oignons, et tout particulièrement pour accueillir la bande à Jalibert. Pour la première fois depuis la finale largement remportée (59-3), les compagnons de Romain Ntamack vont retrouver l'UBB.

Fraîchement décorés de la récompense du meilleur staff de Top 14 lors de la nuit du rugby, Ugo Mola et ses acolytes vont tenter de poursuivre sur leur lancée et d'obtenir un quatrième succès de rang. Pour rappel, Toulouse n'a plus perdu à domicile depuis le 11 février 2022 face au Stade Français (28-29).

Dans l'antre d'Ernest-Wallon, les visiteurs prennent généralement l'eau lorsque Toulouse accélère, et Bordeaux connaît ce sentiment de débordement. Néanmoins, les Bordelais vont venir dans la ville rose en étant revanchards pour laver l'affront de juin dernier.

Pour Toulouse, ce sera l'occasion de mettre l'équipe type, ou presque, avec la titularisation de Rodrigue Neti, Peato Mauvaka qui retrouve le XV de départ et Dorian Aldegheri. Une première ligne 100% tricolore.

Dans la cage, nous retrouverons naturellement Thibaud Flament et Emmanuel Meafou, qui sont aussi des internationaux et habitués aux grands rendez-vous. Ils étaient d'ailleurs titulaires lors de la dernière finale de Top 14.

En troisième ligne, Mola pourrait titulariser Anthony Jelonch en troisième ligne aile et mettre François Cros de l'autre côté de la mêlée. Jack Willis devrait être placé en qualité de finisseur, après trois titularisations de suite. En numéro 8, Alexandre Roumat retrouve sa place.

Pour la charnière, Paul Graou, qui vient de prolonger pour trois saisons supplémentaires, retrouve sa place et sera associé à Romain Ntamack. La paire de centres sera composée de Pita Ahki et de Pierre-Louis Barassi qui réalise un bon début de saison.

Aux ailes, Blair Kinghorn, qui n'a toujours pas perdu le moindre match avec Toulouse, sera titularisé sur l'aile, et Matthis Lebel prendra place de l'autre côté. Le buteur maison, Thomas Ramos, sera en charge du champ profond.

Sur le banc, beaucoup de qualité et d'expérience avec la présence de Julien Marchand,David Ainu'u, Joshua Brennan, Jack Willis, Ange Capuozzo, Paul Costes et Joël Merkler.