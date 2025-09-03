TOP 14. ''Marre d'attendre'', avec ou sans Couilloud, Lyon veut frapper fort d’entrée

Après une saison irrégulière, sauvée par un sursaut européen, le LOU aborde ce nouvel exercice avec un objectif clair : retrouver le Top 6 du championnat.

Lyon n’a plus le droit de tergiverser. En Top 14, une seule qualification en phases finales en cinq ans, c’est trop peu pour un club qui affiche un budget de plus de 40 millions d’euros et une moyenne de 18 000 spectateurs à Gerland.

La saison passée, marquée par une 11e place décevante et une finale de Challenge Cup perdue face à Bath, doit rester un accident. Désormais, le LOU veut enfin s’affirmer comme une place forte.

Des absents importants pour débuter

Le chantier reste colossal. Dès l’ouverture, contre le Racing, les hommes de Karim Ghezal devront composer sans leur capitaine et maître à jouer, Baptiste Couilloud. Le demi de mêlée, meilleur marqueur d’essais du club, est absent, tout comme le deuxième ligne Mickaël Guillard. Deux coups durs pour une équipe qui veut montrer un nouveau visage. À la mêlée, Charlie Cassang aura la lourde tâche de faire oublier, le temps d’un soir, l’international français. À ses côtés, Léo Berdeu tentera de rappeler qu’à 27 ans, il reste un ouvreur capable de diriger une équipe du haut niveau.

Derrière eux, Lyon a encore des atouts explosifs. Ethan Dumortier, revenu de blessure, veut redevenir ce finisseur clinique qui avait été propulsé titulaire lors du Tournoi des 6 Nations 2023. Jiuta Wainiqolo, l’ailier fidjien arrivé de Toulon, est attendu comme le facteur X, capable de faire lever Gerland sur un éclair. Avec les départs de Radradra et Niniashvili, l’attaque lyonnaise devra trouver de nouveaux relais, mais le potentiel est là.

Un pack très costaud

Devant, le LOU mise sur une mêlée rajeunie mais ambitieuse, emmenée par Camille Chat, Jermaine Ainsley et les recrues Moukoro et Roux. La présence de Félix Lambey, Killian Geraci et Théo William en deuxième ligne donnera du volume, mais la régularité reste le mot-clé. Trop souvent, Lyon a alterné le très bon et le médiocre.

Le président Marc-Antoine Ginon l’a répété : l’objectif est le Top 6. La Challenge Cup servira de laboratoire pour les jeunes, mais le championnat reste la priorité. Ghezal, recruté en cours de saison dernière, incarne ce virage. Défensivement, l’apport de Georges Smith doit apporter une dose de dureté, un secteur où Lyon a trop souvent plié l’an passé.

Reste à savoir si le LOU saura transformer les paroles en actes. Dumortier le dit sans détours : « On en a marre, on veut jouer les phases finales. » Un message clair envoyé à tout le vestiaire. Lyon a tout pour réussir. Il faut maintenant que ça se traduise sur le terrain.