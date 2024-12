Top 14. Deflandre en ligne de mire : après l'Irlande, Clermont veut jouer les trouble-fêtes

Après une belle copie en Irlande face au Leinster (15-7), Clermont veut garder cette dynamique et continuer à titiller les cadors du Top 14.

Paradoxalement, l’ASM n’a ramené aucun point de son déplacement en Irlande, mais peut être très satisfait de sa prestation sur la pelouse du Leinster. Clermont se déplaçait chez un des cadors de la compétition et a livré une magnifique prestation, pleine de caractère.

Une défense de fer

Ce que l’on retiendra de ce match, c’est avant tout la performance défensive des hommes de Christophe Urios. Les Irlandais ont multiplié les temps de jeu, mais le rideau des Jaunards a tenu bon. 164 plaquages réalisés à 81% de réussite. Propre.

Dernière statistique marquante : le Leinster a joué 166 ballons à la main pour seulement 8 franchissements, symbole de l’efficacité auvergnate.

S’ils montent en puissance au fur et à mesure de la phase aller de Top 14, on n’attendait pourtant pas l’ASM à ce niveau. Pour ne rien vous cacher, on doutait presque de l’investissement des Clermontois dans cette compétition, avec l’habituel centre Irae Simone aligné à l’ouverture. Mais c’était oublier le caractère de l’iconique Christophe Urios, qui ne vient jamais pour faire de la figuration. Clermont s’est déplacé en Irlande avec l’ambition de ramener un résultat, et n'en est vraiment pas passé loin.

D’ailleurs le staff auvergnat pourra construire sur cette belle sortie pour enchainer en Top 14. Cela tombe bien, un déplacement à Marcel Deflandre face à un concurrent direct les attend.

Des ambitions retrouvées

Car si l’on a longtemps connu l’ASM englué dans le ventre mou du championnat, cette période semble révolue. Désormais, les pensionnaires du Michelin veulent jouer dans la cour des grands et concurrencer les meilleures écuries. Troisièmes au classement avec quatre points d’avance sur leurs adversaires du week-end, cette 12ᵉ journée est l’occasion parfaite de creuser l’écart pour le top 6.

Des retours importants

Pour ce match, le staff auvergnat pourra compter sur des retours qui viendront renforcer le pack. Il s’agit de ceux de Thibaud Lanen (main), Thomas Ceyte (cervicales) et Marcos Kremer (ischio). De son côté, Régis Montagne fera son retour après une semaine de vacances. De quoi aligner une équipe compétitive pour aller chercher un résultat.

Malgré un sans-faute européen pour les Rochelais, il faudra se méfier de la venue de l’ASM, qui a tout du match piège et pourrait faire basculer la saison des Maritimes du mauvais côté.