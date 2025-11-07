TOP 14. Sans Alldritt et les Tricolores, La Rochelle aligne une compo ambitieuse à Toulon

Les absents sont nombreux, mais La Rochelle aligne une équipe capable de rivaliser avec le RCT. Leyds capitaine, Skelton et Cancoriet présents : les Jaune et Noir veulent faire taire les doutes.

À l’heure d’affronter Toulon dans ce match en retard de la 3e journée de TOP 14, le Stade Rochelais a dévoilé une compo sérieuse malgré une infirmerie bien remplie et les absents retenus avec le XV de France. Sans Danty, West, Seuteni ou encore Atonio, les Jaune et Noir alignent une équipe équilibrée, rajeunie mais ambitieuse.

Leyds capitaine, Skelton de retour

Le capitanat a été confié à Leyds, positionné à l’arrière. À ses côtés, la ligne de trois-quarts allie expérience et jeunesse, avec notamment la présence de Daunivucu au centre et Lagivala à l’aile. Hastoy – Berjon mèneront la barque à la charnière. Bonne nouvelle : Skelton est bien là en 5, pour apporter son poids XXL dans les rucks. Cancoriet, remis de sa blessure, débute en 6.

Un banc musclé, mais une infirmerie qui pèse

Le banc aligne de beaux profils (Botia, Dillane, Kuntelia…) mais les absences sont nombreuses. Sept joueurs sont à l’infirmerie, dont Bourgarit, Penverne, Bollengier et Sclavi, encore trop juste malgré une reprise partielle. Sans oublier les internationaux avec le XV de France (Alldritt, Le Garrec, Boudehent) et Niniashvili avec la Géorgie.

Les deux équipes jouent gros dans un championnat qui ne laisse pas le temps de reposer sur ses lauriers. La Rochelle, meilleure défense du championnat (154 points encaissés), devra le prouver face à la puissance varoise. Le défi est clair : répondre présent dans l’intensité, et capitaliser sur la moindre munition.

Une équipe « hybride » mais compétitive

Antoine Hastoy aura les clés du camion : sa gestion au pied, sa lucidité sous pression seront capitales. En défense, Favre aura un gros os à ronger au centre. Mais ce groupe a montré, ces dernières semaines, qu’il savait se souder dans la tempête. Il en faudra encore. TOP 14. La compo de Toulon avec Jaminet, Ferté et Nonu pour affronter La RochelleOn ne va pas se mentir : cette compo a des allures de mix entre jeunesse affamée et cadres solides. Loin d’être une équipe B, c’est une équipe qui peut faire déjouer Toulon, à condition de tenir la conquête et le rythme. Et avec Skelton, Leyds, Cancoriet ou Botia sur le banc, tout est possible.

Une victoire à Mayol serait un signal fort envoyé à la concurrence. Et le signe que les Maritimes sont de retour pour jouer les premiers rôles.