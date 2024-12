TOP 14. Malgré les absents, le Stade Toulousain fait toujours recette : un record sur le point d’être battu

Dupont ou pas, Ntamack ou pas, Toulouse attire les foules grâce a son aura et son réservoir unique. Ainsi, Gerland pourrait établir un record, dimanche soir.

Le premier qui se déplace chez le 13ème n’a, à proprement dit, rien d’un choc. Mais le Top 14 a cela de particulier qu’il est tellement homogène que n’importe qui peut gagner face à n’importe qui. Exemple avec la victoire du promu Vannes sur la pelouse de La Rochelle, récemment.

Alors, lorsque Lyon accueille le leader du championnat un dimanche soir aux prémices des fêtes, les foules se déplacent au stade. D’autant plus lorsque celui-ci est le grand Stade Toulousain, toujours plus impressionnant.

Qu’importe si les Dupont, Ramos et Ntamack d’un côté, Couilloud, Berdeu ou Dumortier de l’autre se seront pas sur la pelouse, le seul logo du club rouge et noir fait saliver aux 4 coins de l’Hexagone.

Pour preuve, en vue de dimanche soir, les deux virages supérieurs ont été débâchés. Chose peu habituelle du côté du Matmut Stadium de Gerland.

Mieux, le match pourrait se jouer à guichets fermés et le LOU battre un record d’affluence, de d’après le Progrès.



Actuellement, le record d’affluence à Gerland dans cette configuration est de 32 306 supporters, et avait déjà été établi lors de la dernière venue de Toulouse dans le Rhône.

Cette fois, plus de 35 000 personnes pourraient donc s’amasser dans les tribunes de l’antre lyonnais. Suffisant pour vaincre le leader du championnat et gagner pour la première fois en Top 14 depuis plus de 2 mois ?