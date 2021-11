Top 14. On se demande comment les Rochelais ont pu perdre avec une telle stat

Samedi dernier, La Rochelle s'est incliné sur le terrain de l'USAP, à l'issue d'une rencontre manquée pour les partenaires de Ihaia West. Ronan O'Gara, entraîneur des Maritimes parlait notamment d'une ''catastrophe''. ''Je n'ai pas les mots, c'est un cauchemar. C'est une énorme déception'', déclarait-il dans des propos relayés par Rugbyrama. Avec ce revers (22-13) en terre catalane, les Rochelais sont donc septièmes au classement. Pourtant, ces derniers ont réalisé en contrepartie une sacrée performance balle en main.

VIDEO. TOP 14. L’USAP étrille La Rochelle avec un triplé de Taumoepeau !En effet, sur le compte Twitter d'OptaJonny, qui analyse les différentes stats des matchs, on apprend que La Rochelle est devenue la quatrième équipe de Top 14 à parcourir plus de 900 mètres balles en main. Une statistique prise au cours des 10 dernières années. En revanche, les trois formations précédentes s'étaient imposées, en passant plus de 45 points à leurs adversaires. La Rochelle est donc la première équipe à perdre après avoir réussi pareille performance. Preuve que la possession ne fait pas gagner un match. En témoigne également ce jeu de dépossession pratiqué par certaines équipes au niveau international.

901 – La Rochelle (L 22-13 v USA Perpignan) became only the fourth team to gain 900+ metres with their carries in a TOP 14 game over the last 10 years; the other previous three teams won their game by a 45+ points margin however. Futile. pic.twitter.com/so7BlVpmJK