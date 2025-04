TOP 14. 'Made in ProD2' : pourquoi le recrutement de Clermont divise tant en Auvergne ?

Le recrutement 2025-2026 de l'ASM Clermont est bouclé. Rajeuni, Jiff-compatible… mais sans star. Les supporters auvergnats espéraient mieux.

L’ASM a tranché. Pour 2025-2026, ce sera du sang neuf, des jeunes, et surtout… un sacré accent Pro D2. Avec sept recrues officiellement annoncées, dont cinq issues de la deuxième division, le club auvergnat boucle un recrutement qui suscite autant de prudence que de perplexité chez ses supporters. Un mercato à l’image d’un club en pleine transition, entre ambitions sportives limitées et contraintes budgétaires toujours plus présentes.

Ptdrrr comment ça "clôture" ? Genre là le recrutement de l'ASM est fini ? https://t.co/6rBUepzS89 — Alexis (@Rctchoupi) April 22, 2025

Une stratégie assumée

Tevita Ratuva, Selevasio Tolofua, Alivereti Loaloa… mais surtout Pio Muarua, Tom Raffy, Lucas Zamora ou encore Harry Plummer en tête de gondole. Si Clermont a tapé quelques jolis noms sur le marché, la tendance générale est claire : on mise sur des profils à potentiel, parfois en difficulté ailleurs, souvent en quête d’un tremplin. Christophe Urios l’assume dans les colonnes du Midi Olympique : « Le staff et la cellule de recrutement ont répondu aux objectifs de rajeunissement tout en intégrant de nouveaux gros porteurs de balle, rééquilibré l'effectif vis-à-vis de la contrainte Jiff et ajouté de la concurrence. »

L’équation est connue : Clermont n’a plus les moyens d’aller chercher des stars. Et encore moins de les retenir. Alors, on se tourne vers les pépites de Pro D2 ou les seconds couteaux mal exploités en Top 14. Le tout en consolidant quelques cadres (Kremer, Sowakula, Fainga’a, Simmons) et en donnant les clés du jeu à un ouvreur à potentiel, Harry Plummer, fraîchement débarqué d’Auckland.

Un mercato qui divise

Problème : en tribune, l’enthousiasme ne déborde pas. Loin de là. Le président des Mordus, Alexis Rabier, résume l’état d’esprit général dans les colonnes du Midi Olympique : « Plummer, c’est rassurant. Il coche des cases. Mais autour ? Il n’y a pas de facteur X. Pas d’effet waouh. On joue une fois encore la carte de la transition. »

Sur les réseaux sociaux, les messages oscillent entre espoir et inquiétude croissante. Car en Auvergne, on a connu mieux. Bien mieux. À une époque, Clermont attirait des noms ronflants, disputait les demies tous les ans, et visait le Brennus. Aujourd’hui, l’objectif est clair : rester dans le top 8, espérer accrocher l’Europe, et prier pour que la mayonnaise prenne.

L'arrière salle des second couteaux du fond du tiroir, pour résumer. — Twin (@Twintten) April 23, 2025

Une dynamique à confirmer sur le terrain

Certes, le recrutement est cohérent, réfléchi, et sans doute moins clinquant qu’il ne l’a été. Mais la vraie réponse viendra du terrain. Car si l’ASM parvient à redonner du liant, à révéler ses jeunes et à bonifier ses paris, les critiques partiront vite. Dans le cas contraire, elles pourraient bien faire surface dès l’automne.

Alors, Clermont en pleine mue ou Clermont en perte de vitesse ? Difficile à dire. Mais cette prochaine saison sera scrutée à la loupe, car elle dira beaucoup du nouveau projet jaune et bleu.