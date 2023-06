TOP 14. LYON. En l'absence de Léo Berdeu, quel 10 pour affronter l'UBB ?

À l’aube de la rencontre entre le LOU et l’UBB en barrage de Top 14, une question demeure toujours : qui portera le numéro 10 du côté de Lyon ?

Rugby. Top 14. Énorme coup dur pour le LOU qui perd Léo Berdeu jusqu'en 2024 !Dimanche soir, Lyon recevra l’UBB en barrage de Top 14. Et si Matthieu Jalibert sera sans aucun doute titularisé à l’ouverture ce week-end, la donne est différente du côté du LOU. Car avec la blessure de Léo Berdeu, habituel titulaire au poste, plusieurs choix s’offrent à Xavier Garbajosa : Jean-Marc Doussain, Lima Sopoaga, ou encore Fletcher Smith. Deuxième joueur le plus utilisé à l'ouverture cette saison, le dernier nommé ne devrait néanmoins pas être choisi pour débuter ce dimanche, lui qui n’a plus porté les couleurs du LOU depuis début avril (son dernier match en 10 remonte même à janvier). Autrement dit, le staff rhodanien devrait faire confiance soit à l'ancien joueur du Stade Toulousain, soit à l'international aux 17 sélections avec les All Blacks. Arrivé en 2021 en provenance des Wasps pour apporter une vraie concurrence à Léo Berdeu, Lima Sopoaga a globalement déçu depuis qu'il a posé ses bagages dans le Rhône. Imprécis face aux perches, il est également moins tranchant ballon en main. De quoi le rétrograder logiquement au statut de doublure de Berdeu, voire en-dessous. En témoigne d'ailleurs le choix de titulariser Jean-Marc Doussain à l'ouverture face au Stade Français, lors de la 25ème journée...

Malgré les quelques difficultés qu'a pu rencontrer Sopoaga depuis son arrivée, celui-ci part tout de même avec une légère longueur d'avance. En effet, le Néo-Zélandais sort de deux rencontres plutôt satisfaisantes avec le LOU, et avec un total de 25 points inscrits (soit 40% de tous ses points depuis le début de saison). Là où au contraire, Jean-Marc Doussain a démontré quelques difficultés, notamment face au Stade Français, rencontre dans laquelle il fêtait sa première titularisation à l'ouverture de la saison. Autrement dit, la forme récente des deux joueurs nous pousse à penser que l'ancien All Black serait le choix le plus judicieux pour débuter ce dimanche, même si la présence de Doussain apporterait une sécurité supplémentaire en défense, chose non négligeable dans ce genre de match. En revanche, celui-ci ne devrait avoir aucun mal à se faire une place sur le banc, lui qui peut bien évidemment couvrir les deux postes de la charnière. Une polyvalence qui pourrait se montrer très utile en fin de rencontre, tout comme l'expérience du joueur de 32 ans, qui a déjà connu de nombreuses phases finales de Top 14 (8 au total).

