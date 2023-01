VIDEO. CHAMPIONS CUP. Jean-Marc Doussain active le mode bulldozer et emporte Johan Goosen dans l'en-but en puissance

Ce vendredi soir, Lyon a dominé les Bulls en Champions avec le bonus offensif. Une première victoire dans la compétition qui permet de croire à la qualification.

Le LOU a enfin sorti les crocs pour dévorer les Bulls. Après trois défaites en Champions Cup, les Lyonnais ont en enfin décroché les points de la victoire, et celui du bonus offensif en prime. Avant les autres résultats de cette quatrième journée de Coupe d'Europe, ils peuvent toujours croire à la victoire. Les hommes de Garbajosa ont parfaitement terminé cette phase de poules. Devant leur public, ils ont fait un match solide, bousculant les Sud-Africains dans un domaine où ils sont généralement dominateurs, à savoir devant.Guillaume Marchand s'est ainsi offert un doublé, le premier de sa carrière, avec deux réalisations dès l'entame des deux périodes. Mais les trois-quarts n'ont pas été en reste avec deux essais au crédit de la charnière Doussain/Berdeu. Ce dernier ajoutant quatre transformations et une pénalité. Ce vendredi soir, il y avait même neuf avant sur le pré puisque le demi de mêlée a aussi fait parler sa puissance avant la pause en emportant Johan Goosen dans l'en-but. Tout un symbole.



Les Lyonnais avaient visiblement plus envie que les visiteurs. Lesquels sont aussi en course pour la qualification avec deux succès en quatre matchs. Mais rien n'est encore fait. Le Racing 92 et Gloucester ont encore une rencontre à jouer et sont seulement à cinq longueurs derrière. Il devrait donc y avoir du mouvement dans le classement d'ici à la fin du week-end. Le LOU va-t-il créer la surprise ? Pour l'UBB, c'est encore possible également, mais plus compliqué. CHAMPIONS CUP. Le Racing dans la mouise, le LOU en surprise… Quels cadors du Top 14 seront out ?