TOP 14. L'USAP rappatrie une légende du club pour épauler Franck Azéma

L’USAP connaît une fin de saison agitée. Alors que l’icône Nicolas Mas rejoint officiellement le staff catalan pour la saison prochaine, les blessures s’enchaînent avec des forfaits longue durée.

C’est officiel, Nicolas Mas est de retour chez lui à l’USAP. L’ancien pilier international, véritable légende du club sang et or, intègre le staff technique aux côtés de Franck Azéma.

Celui qui a fait vibrer Aimé-Giral pendant des années devient entraîneur adjoint chargé de la mêlée. Avec lui arrive également Mathieu Cidre, venu de Vannes pour encadrer le secteur de la touche. Mais si l’arrivée de Mas apporte une note positive et une belle expérience, elle marque aussi la fin de l’aventure perpignanaise pour Guillaume Vilacéca, dont l'avenir reste incertain.

Oviedo, énorme coup dur pour l’USAP

Malheureusement, le club catalan ne peut savourer pleinement cette annonce. Joaquín Oviedo, l’un des poids lourds du pack, s’est blessé gravement au pied lors du match face à Vannes.

Auteur d’une performance XXL en Bretagne, l’Argentin souffre finalement d’une fracture qui pourrait l’écarter des terrains pour deux mois. Une absence cruelle tant Oviedo portait le pack catalan ces dernières semaines. Franck Azéma devra donc trouver rapidement une solution de rechange, alors que Perpignan est actuellement 13e du championnat.

Ecochard, la tuile de trop ?

Comme si cela ne suffisait pas, Tom Ecochard s’ajoute à la longue liste des blessés catalans. Le demi-de-mêlée expérimenté a été victime d’une fracture de l’omoplate lors de cette même rencontre face à Vannes.

Son absence, estimée entre cinq et six semaines, ne va pas faciliter les affaires du staff sang et or. James Hall devrait prendre les rênes à la mêlée, suppléé par le Géorgien Gela Aprasidze. Mais Perpignan pourrait aussi envisager de rapatrier Sadek Deghmache, actuellement prêté à Colomiers, afin de solidifier ce secteur en fin de saison.

Entre arrivées et blessures, l’USAP est dans une période délicate où chaque décision pèsera lourd dans la course au maintien. Bonne nouvelle, Posolo Tuilagi devrait faire son retour prochainement pour aider son club à rester dans l’élite.

