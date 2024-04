RUGBY. TOP 14. L’UBB retrouve ses magiciens : Jalibert et Penaud prêts à dynamiser l’UBB contre Clermont

Après l’énorme désillusion en Champions Cup et la défaite face aux Harlequins à domicile. L’UBB retrouve des cadres du XV de France pour la réception de l’ASM.

Les joueurs de l’UBB vont de nouveau fouler les pelouses de TOP 14 ce week-end avec la réception de Clermont-Ferrand.

Si les Auvergnats ont réussi à se qualifier en demi-finale de la Challenge Cup, après une démonstration face à l’Ulster (victoire 53-14). Les Bordelais ont subi une défaite d’un petit point face aux Harlequins après un match spectaculaire.

Une défaite 41 à 42, qui peut laisser des regrets aux hommes de Yannick Bru, avec une très mauvaise entame où les Girondins étaient menés 12-28.

La claque qu'on prend nous renvoie au travail, en toute humilité. Mais ça n'efface pas tout ce qu'on a fait de bien dans cette compétition. Ça n'efface pas la confiance qu'on a les uns envers les autres. On n'a pas fait un match dégueulasse. Mais on a fait un match qui est loin du meilleur niveau quand on veut entrer dans les quatre meilleures équipes européennes.’’ Source : L’Equipe

Un quart de finale où Bordeaux n’aura pas affiché le même visage que lors de la magnifique victoire contre les Saracens (45-12) dans le tour précédent.

Une indiscipline trop récurrente avec une mêlée dominée et des erreurs défensives, qui ne permettent pas aux coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey d’atteindre le stade des demi-finales de Champions Cup.

Des retours importants

L’absence de certains internationaux s’est fait ressentir face aux Harlequins, notamment Matthieu Jalibert et Damian Penaud. Les deux internationaux du XV de France feront leur retour ce dimanche, lors de la réception de Clermont-Ferrand. Tout comme le troisième ligne Mahamadou Diaby, disponible après une blessure au niveau du talon.

Des joueurs qui vont soulager le club de Laurent Marti, peu épargné par les blessures. On pense particulièrement à Spili Falatea (ligaments croisés), Nans Ducunig (quadriceps), Marko Gazzoti (cheville) ou Jandre Marais (ligaments croisés).

De son côté, le centre des Bleus Yoram Moefana est en vacances cette semaine et ne sera pas de la partie contre l’ASM. Une rencontre importante pour l’UBB, actuel sixième du Top 14, qui est encore loin d’avoir assuré sa qualification pour les phases finales.