TOP 14. Louis Bielle-Biarrey vs Nelson Épée : un duel à la vitesse de l’éclair

Louis Bielle-Biarrey et Nelson Épée pourraient être opposés ce dimanche lors de UBB/Toulouse. Pour du duel placé sous le signe de la très haute vitesse.

A vrai dire, rien ne garantit encore que l’on retrouvera les 2 français les plus rapides du Top 14 face à face ce week-end. En effet, en raison de vomissements répétés et de suspicions de chocs à la tête pendant le Tournoi des 6 Nations, Louis Bielle-Biarrey ne s’est pas entraîné en début de semaine. Le staff bordelais prendra une décision à son sujet en fin de semaine mais espère pouvoir compter sur lui pour le choc face au leader qu’est le Stade Toulousain.

Une équipe qui se déplacera sans une douzaine d’internationaux à Bordeaux, mais avec Nelson Épée ? Touché à la cuisse fin février, l’Ariégois devrait faire son retour à la compétition ce week-end. Il pourrait être titulaire à l’aile droite suite aux absences d’Ange Capuozzo, Blair Kinghorn, Thomas Ramos, Pierre-Louis Barassi ou Paul Costes, s’il est apte. Pour du duel placé sous le signe de la très haute vitesse.

Il faut dire que LBB comme Épée semblent avoir de l’électricité dans les pieds. Très en forme durant les doublons, le Toulousain a d’ailleurs profité d’avoir un peu de temps de jeu pour montrer que sa vitesse pouvait lui permettre de créer des différences à n’importe quel moment.

Quant au Bordelais, inutile de préciser. L’homme de l’année 2024 continue sur sa lancée et en est à 12 essais marqués sur ses 8 dernières sélections. Et même 24 en 20 rencontres au total en 2024/2025 jusqu’ici.

Le plus souvent grâce à sa vitesse et son sens du placement, qui lui permettent de se porter à hauteur dans tous les bonnes situations, avant que le casque rouge ne plonge dans l’en-but.

Depuis la tournée de novembre et depuis cette saison, j'ai l'impression qu'un peu tout me réussit. J'arrive à plus m'exprimer, j'ai des meilleurs ballons peut-être et je pense que l'équipe aussi performe davantage. C'est aussi normal qu'à l'intérieur du collectif, on se sente mieux - L’Equipe

En parlant de casque rouge, cela nous ramène également à Nelson Épée, qui en arborait un jusqu’en U20, avant de le ranger au moment de son passage en pro. Pour plus d’aérodynamisme ? En tous cas, le Toulousain a déjà été flashé à 38,2km/h, quand le Bordelais n’a jamais dépassé les 37,8km/h.

Déjà largement suffisant pour recevoir une amende en ville et enchainer les essais comme on enfile des perles. Mais nul doute que dimanche soir au Matmut, LBB voudra montrer que sa palette ne s’étend pas qu’à sa vitesse, loin de là…