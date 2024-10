Naqalevu connait sa suspension après son plaquage dangereux sur Nicolas Depoortère : il écope de six semaines de suspension.

Le centre fidjien de l'USAP, Apisai Naqalevu, va devoir prendre des vacances forcées après son carton rouge reçu lors du match face à l’UBB le 12 octobre dernier. Pour son plaquage bien trop appuyé sur Nicolas Depoortere, qui s’est terminé en choc tête contre tête et fracture du plancher orbitaire pour le jeune Bordelais, Naqalevu a été suspendu pour six semaines.

Une sanction plutôt salée, même si elle pourrait être réduite d’une semaine s’il accepte de suivre un programme de sensibilisation sur les chocs à la tête, histoire de se remettre à la page des nouvelles règles.

Le Head Contact Process à la rescousse

Eh oui, grâce au fameux "Head Contact Process", Naqalevu pourrait être de retour un peu plus tôt, le 8 décembre, pour jouer en Challenge Cup. Il lui suffira de réussir ce programme spécial, conçu pour sensibiliser les joueurs aux gestes dangereux. Une sorte de révision des bases, pour éviter qu'un autre joueur ne doive passer par la case opération la prochaine fois qu’il sort un plaquage.

Mais en attendant, l'USAP va devoir composer sans son bulldozer fidjien pendant cinq à six semaines. Un coup dur pour les Catalans, surtout dans une période difficile avec l’accumulation de blessures dans le groupe.

"Un attentat !"

L’incident a fait beaucoup parler, notamment du côté de Bordeaux. Le père de Nicolas Depoortère n'a d’ailleurs pas mâché ses mots, qualifiant l’action d’"attentat" sur les ondes de France Bleu Gironde : « Tout le monde a vu les images, c’est un attentat ! Ce n’est pas un fait de jeu, c’est incompréhensible. On parle de la sécurité des joueurs du matin au soir, et c’est très bien... mais là, franchement, c’est indéfendable. »

Quand on voit les images. Naqalevu s'est clairement loupé sur ce plaquage en oubliant de se baisser suffisamment, ce qui a provoqué ce violent choc. Résultat : Depoortère sur le carreau, avec une fracture du plancher orbitaire et une absence de six semaines qui va lui coûter la Tournée d’automne

Un retour attendu

Naqalevu pourra faire son retour pour la Challenge Cup, à condition qu’il valide son programme de réhabilitation. Mais d’ici là, les Catalans devront faire sans leur centre et sans les nombreux autres blessés actuellement à l’infirmerie. Tuilagi, Van Tonder, McIntyre et Dubois sont tous sur le carreau. Un moment difficile pour l’USAP qui doit laisser passer l’orage en limitant la casse. En ce sens, la réception de Vannes le 2 novembre prochain sera primordiale dans la lutte pour le maintien.

