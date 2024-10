TOP 14. L'infirmerie se remplit : L'ASM perd encore un joueur important sur blessure

Nouvelle tuile pour Clermont ! Irae Simone rejoint une longue liste de blessés. L'ASM se retrouve privé de son centre pour deux mois, ajoutant encore à une infirmerie déjà bien remplie.

L’ASM Clermont devra se passer de son centre australien Irae Simone pour les deux prochains mois, selon les informations de France Bleu.

RUGBY. TOP 14. Et si Clermont osait confier les clés de son attaque à un centre ?Lors du déplacement à Toulouse ce samedi 12 octobre, Simone a subi une nouvelle blessure au genou, un coup dur pour l’effectif clermontois qui doit déjà composer avec de nombreuses absences.

Une infirmerie déjà bien remplie

La liste des blessés s’allonge du côté de l’Auvergne. Lucas Dessaigne, opéré d’un ligament croisé, et Enzo Sanga, touché à la cheville, manquent déjà à l’appel. En plus d’eux, Rob Simmons, en convalescence après une opération du biceps, et Marcos Kremer, victime d’une entorse au genou, sont également sur la touche.

Pour ne rien arranger, Etienne Fourcade souffre d’une fracture du plancher de l’orbite. L’infirmerie, déjà bien remplie, compte aussi Pita-Gus Sowakula, lui aussi avec une entorse au genou.

Cette accumulation de blessures complique les plans de Christophe Urios. Le coach clermontois va devoir trouver des solutions pour palier ces absences, notamment au centre, où Simone représentait une valeur sûre en termes d’impact physique et de créativité. On pensait même à lui pour évoluer à l'ouverture.

Avec une infirmerie qui se remplit, Urios pourrait être tenté de faire appel aux jeunes talents du club. La situation nécessite une réflexion rapide, alors que Clermont doit affronter une série de matchs importants dans les prochaines semaines.

Après la réception de Vannes, les Auvergnats recevront l'UBB. Un véritable choc à Deflandre. Deux succès pourraient permettre à l'ASM de remonter au classement. A l'heure actuelle, Clermont occupe la 8e place à l'orée de la 7e journée.