RUGBY. TOP 14. Et si Clermont osait confier les clés de son attaque à un centre ?

Irae Simone à l’ouverture ? Clermont explore cette piste. Avec Belleau et Urdapilleta déjà en place, ce choix suscite curiosité et interrogation sur les intentions du staff auvergnat.

Bien que l'équipe soit déjà dotée d'Anthony Belleau et du vétéran Benjamin Urdapilleta, Clermont semble explorer de nouvelles options à l’ouverture. Et c'est vers l'Australien Irae Simone que le staff se tournerait.

Une idée qui intrigue, d’autant que Simone évolue habituellement au centre. Mais avec son profil unique, il pourrait bien apporter un vent de fraîcheur à l’animation offensive clermontoise. "Irae nous amène un profil que nous n’avons pas. Il a des bonnes mains, il est capable de bien faire bouger le ballon."

Selon Frédéric Charrier, entraîneur de l’attaque, cette option a été envisagée avec Simone comme il l'explique au Midi Olympique : "Il ne va pas nous amener la qualité de tir au but de nos deux ouvreurs, mais dans l’animation, il est capable de faire des belles passes longues, de parler, d’anticiper et de trouver de l’alternance dans notre jeu."

Un profil qui sort du lot, avec une qualité de passe et une vision différente, mais sans pour autant remettre en question le talent de Belleau et Urdapilleta. Simone, de son côté, voit cette opportunité comme une nouvelle chance après une longue période d'inactivité liée à sa blessure :

"Cette opportunité me plaît ! J’ai été formé au poste d’ouvreur, je suis plutôt confiant sur la palette technique nécessaire." Après dix mois loin des terrains à cause d'une luxation de la rotule, l’Australien retrouve peu à peu ses sensations et pourrait surprendre.

Mais cette situation soulève tout de même des interrogations. Clermont manque-t-il de confiance envers ses deux ouvreurs titulaires ? Ou bien est-ce simplement l’envie de diversifier le jeu auvergnat face à la dynamique actuelle du Top 14 ? Le profil polyvalent de Simone pourrait être une réponse.

En attendant, c’est face à Toulon que Simone devrait s’illustrer ce week-end. Un match qui s'annonce aussi excitant que difficile, comme il le confie : "Les Toulonnais sont sur une très bonne dynamique […] mais nous revenons à la maison, nous recevons au Michelin." L'ASM aura besoin de tous ses joueurs en forme pour relever ce défi. Et pourquoi pas avec Simone à l’ouverture, pour une attaque encore plus imprévisible ? Si cela semble peu probable à court terme, il n'est pas exclu que l'Australien passe en dix en cours de rencontre cette saison.