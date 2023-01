TRANSFERT. TOP 14. L'énorme coup de la Section Paloise avec la signature de cette star anglaise

Plutôt habitué à se faire décimer, la Section Paloise frappe cette fois fort sur le marché des transferts en signant l'un des meilleurs ouvreurs de Premiership.

Si les mauvaises nouvelles s'accumulent en ce moment pour la Section Paloise, les recruteurs béarnais ne semblent pas abattus pour autant. En effet, le club du 65 viendrait d'obtenir la signature de l'excellent ouvreur anglais Joe Simmonds, selon le Midi Olympique. Un message fort envoyé par les dirigeants de la Section quant à ses ambitions alors qu'elle devait composer avec le départ de Zack Henry la saison prochaine, lui-même déjà remplaçant d'Antoine Hastoy, parti à La Rochelle lors de la dernière intersaison. Là, c'est donc un garçon peu ou prou du même calibre que l'international tricolore qui débarquera au Hameau tant Simmonds est une référence en Angleterre, bien qu'il n'ait jamais connu les joies d'une sélection.

Car à seulement 26 ans, le natif de Torquay possède une expérience de très haut niveau, avec 2 titres de champion d'Angleterre et 1 Champions Cup, qu'il a d'ailleurs glané en tant que capitaine en 2020. Joueur fiable, stratège, bon buteur et bon attaquant, Simmonds est en quelque sorte une version 2.0 de George Ford, car plus offensif. Sous le maillot des Chiefs, il a depuis le début de sa carrière inscrit plus de 1000 points, dont une vingtaine d'essais. Il ne s'éloignera donc pas tant que ça de son frère Sam, qui pour rappel, s'est engagé à Montpellier.

