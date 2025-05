TOP 14. L'écart délirant entre le Stade Toulousain et la concurrence, mais gare au syndrome 2022

Avec 106 essais inscrits, le Stade Toulousain bat un record offensif en Top 14. Mais après la défaite face au Racing, Mola veut voir bien plus de rigueur et de maîtrise.

Un rythme offensif jamais vu en Top 14

Malgré sa défaite face au Racing 92 samedi à Ernest-Wallon, le Stade Toulousain a marqué l'histoire du Top 14. Déjà assuré de terminer à la première place à l'issue de la saison régulière, le champion en titre a battu un record avant même la dernière journée. Le week-end dernier, les hommes d'Ugo Mola ont été dominés par les Franciliens. Un revers qui n'a pas du tout été du goût du technicien. Lequel n'a pas manqué de le faire savoir à ses ouailles au coup de sifflet final.

Pourtant, les Toulousains ont inscrit cinq essais, dont un de pénalité, contre seulement quatre pour les Racingmen. Cinq nouvelles réalisations qui portent le total provisoire du Stade à 106 réalisations. A titre informatif, l'UBB, deuxième meilleure équipe dans ce domaine, en compte "seulement" 88.

C'est dire la domination offensive des coéquipiers d'Antoine Dupont dans ce championnat. D'un extrême à l'autre, Perpignan n'a passé la ligne de craie que 34 fois depuis le début de la saison. La meilleure attaque face à la pire, ce sera justement une des affiches de la dernière journée de Top 14.

Quand le spectacle ne suffit pas à gagner des titres

D'ici-là, le total d'essais du Stade Toulousain devrait encore avoir augmenté. Les protégés de Mola ne joueront pas la finale de la Champions Cup et seront entièrement focalisés sur la venue de Lyon. La qualification a beau être assurée, l'entraîneur des Rouge et Noir a clairement indiqué qu'il attendait beaucoup plus de ses joueurs.

"Sinon, on donne le championnat comme on a donné la coupe d’Europe à d’autres", tels ont été les mots du technicien après la défaite de deux points face au Racing 92. Une réaction est attendue. Et si les joueurs laissent les records aux journalistes, ils auront à cœur de faire un match plein et sérieux face au LOU. TOP 14. TRANSFERT. 1m90, 94 kilos : La Rochelle fonce sur cet ailier JIFF explosif venu de Pro D2Une rencontre qui pourrait voir le retour de Thomas Ramos. Touché au mollet, l'arrière a énormément manqué à Toulouse ces dernières semaines. Malgré tout le talent présent dans les lignes des Rouge et Noir, son influence, à l'instar de celle d'Antoine Dupont, ne peut être éludée tant il apporte dans la conduite du jeu et la stratégie.

Un retour qui fera le plus grand bien à Toulouse dont les exigences sont extrêmement élevées (comment chaque année). Surtout après l'élimination en demi-finale de la Champions Cup, pour ne pas revivre le scénario de 2022. Pour rappel, les Rouge et Noir avaient réalisé le doublé en 2021, mais avaient été sortis en demie par Castres l'année suivante. Si cela devait se reproduire, les essais marqués pendant la saison leur feraient une belle jambe.