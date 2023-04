Top 14. Le XV des joueurs en fin de contrat à l'issue de la saison

La saison de Top 14 va bientôt se terminer, tout comme le contrat de certains gros noms de notre championnat. Il est temps pour nous de faire le point.

Dans notre pack, les joueurs de Toulouse Ainu'u et Elstadt ne devraient pas renouveler leurs contrats dans la ville rose, tandis que Lavnini (Clermont), Lauret (Racing 92) et Bastaraud (Toulon) sont en discussion pour prolonger avec leurs clubs respectifs. Le talonneur montpelliérain, Paenga-Amosa devrait effectuer son année en option prévue dans son contrat. Romain Sazy (Stade Rochelais) n'a toujours pas pris sa décision sur son avenir alors que des discussions avec les dirigeants de la Rochelle ont été engagées. Notre pilier gauche est le plus courtisé de notre huit de devant. Demba Bamba, actuellement à Lyon, serait dans les petits papiers de nombreux clubs de Top 14, mais le RCT serait le plus intéressé par le profil de l'international français.

La ligne arrière devrait changer d'air

Cette charnière 100 % CO pourrait disparaître l'année prochaine. Julien Blanc ferait son retour à Brive, tandis que Benjamin Urdapilletta est en discussion avec le club tarnais pour une prolongation ou en tant que joker coupe du monde. Nos ailiers, Malia (Toulouse) et Rattez (Montpellier) n'ont toujours pas eu de proposition ni de prolongation de leur club, alors que le Racingmen Francis Saili devrait prolonger l'aventure en bleu et blanc. Pour Yann David (Bayonne) la prochaine saison devrait se passer en Pro D2 pendant que Toby Arnorld (Lyon) se rapproche d'une retraite rugbystique. RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Quel avenir pour l'un des meilleurs ouvreurs du championnat Benjamin Urdapilleta ?

Le XV des joueurs sans contrat à l'issue de la saison 1 Bamba 2 Paenga-Amosa 3 Ainu'u 4 Sazy 5 Lavanini 6 Lauret 8 Bastaraud 7 Elstadt 9 Blanc 10 Urdapilleta 11 Rattez 12 David 13 Saili 14 Mallia 15 Arnold

Mentions honorables

Ils n'ont pas été retenus dans notre équipe mais leurs contrats arriveront à terme à l'issue de la saison : Sopoaga, Nakaitaci, Veredamu pour Lyon. Chocobares, Nanai-Williams, Cramont à Toulouse. Wade, Volavola et Dupichot pour le Racing 92. Joly (Perpignan), Lakafia (Toulon), Odogwu (Stade Français), Ezeala (Clermont), Nakarawa (Castres). Mais aussi Lam et N'Gandebe pour Montpellier. TRANSFERT. Top 14. Montpellier va-t-il perdre l'international français Vincent Rattez ?