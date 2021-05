Top 14. Le Top 14 s'expatrie au Royaume-Uni et en Irlande !

C'est officiel, la chaîne irlandaise Premier Sports diffusera le Top 14 dès ce week-end et au moins jusqu'en 2023. Une nouvelle qui risque ravir les suiveurs de la compétition outre-Manche.

C'est une nouvelle qui va ravir les instances du rugby tricolore. Ce mercredi, la chaîne irlandaise Premier Sports a annoncé qu'elle venait d'obtenir les droits afin de diffuser le Top 14 dès ce week-end et ce jusqu'en 2023 ! De ce fait, le Royaume-Uni et l'Irlande pourront dès vendredi soir à l'occasion du match Stade Français-Lyon, suivre au plus près de l'action notre championnat. Premier Sports a confirmé que les deux dernières journées, ainsi que les barrages, demies et finale seront retransmises en direct. La chaîne qui est le diffuseur du Pro 14 ou de l'actuelle Rainbow Cup, s'est réjouie d'une telle annonce au sein d'un communiqué sur son site : ''Le TOP 14 est reconnu dans le monde entier comme l'une des compétitions de rugby en club les plus intenses mettant en lumière les meilleurs joueurs du monde de toute la France, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Royaume-Uni et l'Australie''.

Comme évoqué précédemment, le groupe irlandais retransmettra donc la saison 2021/22 et 2022/23, avec le choix de quatre matchs en direct et une émission hebdomadaire des meilleurs moments de chaque journée. Les rencontres seront disponibles sur Premier Sports 1 et 2 ainsi que sur l'autre chaîne FreeSports. Toujours sur le site de Premier Sports, le président de la LNR, René Bouscatel s'est également montré enthousiaste au moment de l'annonce : ''Le TOP 14 est la ligue de rugby la plus attractive au monde, et nous sommes impatients de renforcer nos liens avec deux pays du rugby: le Royaume-Uni et l'Irlande. Nous sommes ravis que le public britannique et irlandais, qui connaît bien le jeu, puisse suivre les exploits des meilleurs joueurs du monde chaque week-end jusqu'en 2023, grâce à Premier Sports''. De son côté, Richard Sweeney, le directeur général de Premier Sports a conclu : ''Premier Sports est absolument ravi de proposer encore plus de rugby en direct de classe mondiale à ses chaînes destinées aux amateurs de sport en obtenant les droits du célèbre TOP 14 en Europe. Le TOP 14 accueille un grand nombre des plus grands joueurs de rugby du monde et est représenté par 14 des clubs les plus titrés de France avec une identité forte et des fans passionnés. La compétition a un grand héritage, apporte intensité et dramaturgie à chaque journée et a une réputation respectée d'attirer l'intérêt des fans de rugby du monde entier''.