Top 14 - Les supporters toulousains soutiennent le club à hauteur d'1,3 millions d'euros

Avec un "Mur de soutien" lancé par le club rouge et noir, le club a récolté 1,3 millions d'euros en vendant des briques. Et ce n'est pas fini.

Durant le confinement, le Stade Toulousain a cherché des solutions pour passer la crise sanitaire du mieux possible. Une réduction des salaires par les joueurs avait déjà été actée. Mais une autre solution demandant aux supporters de soutenir le club a également été mise en place : un mur de soutien. Selon La Dépêche, plus de 17 000 briques ont été vendues au prix unitaire allant de 30 à 150 € et le club a pu récolter près d'1,3 millions d'euros.



Pas de recrutement, doublons à foison : le Stade Toulousain est-il en danger ?

Ce mur comportera des briques numérotées à l'effigie du donateur, dans un nombre maximal de 22 caractères. Il devrait être construit courant septembre dans l'enceinte même d'Ernest-Wallon, à côté de la brasserie du Stade. Dès le début, ce mur avait connu un franc succès avec 300 000 € récoltés en 3 jours et Didier Lacroix affirmait à La Dépêche que le don moyen était déjà de 50 € : "Il y aura un ou plusieurs murs, fait de milliers de briques en céramique. Et le nom des donateurs sera inscrit sur la brique". L'opération n'est pas fini puisque le président rouge et noir déclarait que "l'opération restera ouverte tout l'été". Ces 1,3 millions d'euros n'iront pas directement dans les caisses du club : ils seront versés au Fonds de Dotation du club mais également dans la formation et autres actions que le club mène.