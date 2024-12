TOP 14. Le Stade Toulousain sort l’artillerie lourde : Dupont, Ntamack, Ramos pour recevoir Paris

Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos : le Stade Toulousain alignera ses meilleurs éléments pour la réception du Stade Français en Top 14.

Le Stade Toulousain s’apprête à clôturer la 13ᵉ journée de Top 14 avec la réception du Stade Français. Pour ce dernier match de 2024, les Rouge et Noir aligneront un XV de départ compétitif, mêlant cadres expérimentés et talents confirmés.

Une charnière 100% XV de France

Côté toulousain, Antoine Dupont portera le brassard de capitaine et occupera la mêlée aux côtés de Romain Ntamack à l’ouverture. Une charnière de luxe, symbole de la puissance offensive du Stade Toulousain.

Derrière eux, Thomas Ramos, toujours aussi fiable, occupera le poste d’arrière, tandis que Kinghorn et Matthis Lebel auront à cœur de dynamiter les ailes.

Un pack taillé pour l’impact

Devant, le trio de la première ligne sera composé de Rodrigue Neti, Julien Marchand, et Dorian Aldegheri, des piliers solides capables de rivaliser dans les phases de conquête.

La deuxième ligne, avec Emmanuel Meafou et Thibaud Flament, promet puissance et agilité dans les regroupements. Le trio de la troisième ligne, Cros, Willis et Roumat, devrait apporter la densité nécessaire pour contrer le pack parisien.

Un banc polyvalent et expérimenté

Sur le banc, Ugo Mola pourra compter sur Peato Mauvaka et Brennan, mais aussi sur Jelonch, habitué aux gros combats. Avec Ahki et Capuozzo, Toulouse dispose d’armes redoutables pour apporter un second souffle en fin de match.

Avec cette composition, le Stade Toulousain montre clairement ses ambitions. La rencontre face à Paris promet un spectacle de haut niveau, entre deux équipes en pleine forme. Coup d’envoi à ne pas manquer dimanche soir !