TOP 14. Le Stade Toulousain récupère ses leaders, Ernest-Wallon attend la démonstration

Après avoir parfaitement lancé sa saison par une victoire convaincante à Clermont, le Stade Toulousain retrouve des cadres de poids pour son premier rendez-vous à domicile samedi contre l'USAP.

Le Stade Toulousain n’a pas manqué son départ. Vainqueur à Clermont (34-24) pour son entrée en lice, le champion de France s’avance désormais vers son premier match à Ernest-Wallon avec beaucoup de certitudes. L’adversaire, Perpignan, battu d’entrée par Bayonne (19-26), débarquera sans pression mais face à une armada toulousaine qui retrouve des forces vives.

Des joueurs de gros calibre de retour

Les retrouvailles s’annoncent belles ❤️‍🔥🏠 pic.twitter.com/odM1RFyUyO — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 10, 2025

La bonne nouvelle pour Ugo Mola, c’est le retour de plusieurs cadres laissés au repos ou absents lors de la première journée. Jack Willis a repris l’entraînement collectif et postule pour une place de titulaire. Le troisième ligne anglais, ménagé après une saison 2024/2025 éreintante, reste un atout majeur dans le jeu au sol du pack rouge et noir.

Blair Kinghorn a lui aussi rechaussé les crampons après une parenthèse estivale avec les Lions britanniques et irlandais. Sa polyvalence à l’arrière et à l'aile apporte une profondeur précieuse dans la rotation des lignes arrière. Enfin, Julien Marchand, forfait à Clermont pour raisons familiales, est de nouveau opérationnel. Un renfort de poids au talon, dans un secteur où Toulouse possède déjà une densité impressionnante avec les jeunes Lacombre et Cramont.

𝑷𝒆𝒓𝒑𝒊𝒈𝒏𝒂𝒏 en ligne de mire 🎯 pic.twitter.com/TMXfyn9Fhc — Stade Toulousain (@StadeToulousain) September 9, 2025

Ces retours redessinent un effectif qui retrouve peu à peu sa pleine mesure. Joshua Brennan, lui aussi remis, postule dans le groupe et offre des solutions en deuxième et troisième ligne. De quoi offrir au staff d'Ugo Mola une palette élargie pour composer son XV.

Des mauvaises nouvelles au Michelin

Tout n’est pas rose pour autant. Pita Ahki et Théo Ntamack, sortis sur commotion en Auvergne, devraient manquer à l’appel. Leur absence prive Toulouse d’options au centre et en troisième ligne, obligeant sans doute le staff à tester de nouvelles combinaisons. Les recrues estivales Georges-Henri Colombe et Teddy Thomas, légèrement touchés musculairement, devront quant à elles encore patienter avant de faire leurs débuts devant le public toulousain.

Pour l'USAP, la mission s’annonce corsée. Battue à domicile par Bayonne lors de l’ouverture, l’équipe catalane n’aura rien à perdre en se rendant à Ernest-Wallon. Mais face à un champion qui récupère ses leaders et veut frapper fort devant son public, la tâche paraît délicate.

Samedi à 16h30, Toulouse retrouvera son terrain avec l’envie de donner le ton de sa saison à domicile. L’occasion de montrer que l’ogre rouge et noir n’a rien perdu de son appétit, et que la dynamique enclenchée à Clermont n’était qu’un début.