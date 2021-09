TOP 14. Stade Toulousain. Plusieurs affiches relevées au Stadium cette saison ?

Le Stadium de Toulouse pourrait accueillir entre 3 et 4 matchs du Stade Toulousain la saison prochaine. Le président Didier Lacroix s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse.

Le Stade Toulousain au Stadium 3 ou 4 fois cette saison ? C'est plus que possible. En effet, lors de sa conférence de presse de rentrée, afin de présenter la saison à venir, le président du club rouge et noir Didier Lacroix a confirmé cette hypothèse. Ce dernier aimerait en effet utiliser l'antre du TFC lors du Boxing Day, en cas de possibles phases finales de Champions Cup et pour un match de fin de saison face à une équipe de haut de tableau. Dans ce cas-là, on parlerait de la venue de La Rochelle fin avril 2022. Une bien belle affiche.

Pour rappel, il faut remonter au 29 décembre 2019 pour retrouver trace d'un match du Stade Toulousain au Stadium. C'était face à Toulon pour une rencontre sans vainqueur (13-13). Un peu plus tôt dans la saison, Toulouse était venu à bout de Clermont dans ce même stade (34-8). La saison encore précédente (2018/2019), les Haut-Garonnais avaient accueilli les mêmes adversaires pour des résultats bien différents. Une large victoire contre les Toulonnais (39-0), et un succès à l'arrachée au terme d'une rencontre exceptionnelle face aux Auvergnats (47-44).