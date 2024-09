Top 14. Défait à Toulouse, le Stade Rochelais peut-il renverser un Racing 92 revanchard ?

À l’aube du déplacement à Créteil face au Racing 92, Will Skelton souligne l'importance de gagner à l’extérieur. Une mission délicate, mais à portée pour une équipe rochelaise en forme.

Ce week-end, le Stade Rochelais s'apprête à affronter le Racing 92 sur la pelouse délocalisée de Créteil. Un déplacement crucial pour les Maritimes, qui cherchent à rectifier le tir après leur défaite face à Toulouse. Pour Will Skelton, deuxième ligne rochelais, le défi est clair : ramener une victoire à l’extérieur dans ce Top 14 où chaque point compte.

C’est un très bon début de saison. Le top 6 ? C’est bien d’y être mais on verra si on y est toujours à mi-saison.

Interrogé par Midi Olympique, l’international australien ne cache pas son admiration pour le Racing 92 : "Le Racing est une grande équipe. Donc on s’attend à ce qu’elle montre son meilleur visage ce week-end à Créteil."

Skelton sait que les Franciliens, humiliés par Bordeaux avec 50 points encaissés, seront revanchards. "Ce sera un gros match des deux côtés," prévient-il. "Nous sommes une équipe très puissante sur les bases, on aime les regroupements, on aime cette bataille des rucks donc on ne s’éloigne pas trop de ça."

Pour Skelton, l'importance de gagner à l’extérieur ne fait aucun doute. "On doit commencer le match dès le coup d’envoi, être très physique dès les vingt premières minutes. Fort mentalement, aussi," ajoute-t-il. Après trois journées, La Rochelle se positionne bien dans le classement, mais la pression monte pour assurer des points loin de Marcel-Deflandre.

Il faut gagner à l’extérieur. On a perdu à Toulouse. Nous étions très concentrés sur le fait de gagner un match à l’extérieur et ce n’est pas arrivé…

Malgré la déception de la défaite à Toulouse, le colosse australien reste optimiste : "L’équipe est très compétitive à l’entraînement. On veut des joueurs qui lèvent la main pour jouer le week-end, pour rendre le choix des coachs difficile." Une concurrence interne saine qui reflète le niveau d'exigence instauré par Ronan O'Gara.

Avec un pack puissant et des arrières décisifs, Skelton souligne l'équilibre rochelais. Il cite notamment Dillyn Leyds et ses trois essais contre Pau comme exemple du travail collectif efficace. "Nos ailiers marquent de beaux essais, ils viennent nous féliciter pour le boulot fait devant."

Le Stade Rochelais a souvent réussi ses déplacements face au Racing, et Skelton y voit une opportunité. "C’est une bonne opportunité pour nous. On compte plusieurs succès en délocalisation face au Racing." La pression sera sur les deux équipes, mais La Rochelle a toutes les cartes en main pour s'imposer.