TOP 14. Le Stade Rochelais et Clermont dévoilent leurs arguments de poids pour briller à Deflandre

Marcel-Deflandre en ébullition ! Le Stade Rochelais accueille Clermont pour un choc intense. Découvrez les forces en présence et les clés d’un duel stratégique en Top 14.

La 12e journée de Top 14 promet un choc électrique entre le Stade Rochelais et l'ASM ce samedi à Marcel-Deflandre. Entre une équipe rochelaise qui veut relever la tête après le revers face à Vannes et des Clermontois en pleine dynamique, il y aura de l'enjeu dans l'air. Les deux formations ont dévoilé leurs compositions, et elles envoient du lourd.

Une Rochelle solide et expérimentée

Avec Brice Dulin à l’arrière et le duo Seuteni-Thomas au centre, La Rochelle affiche une ligne de trois-quarts capable de briller en attaque comme en défense. Sur les ailes, Leyds et Favre apporteront leur vitesse. À la charnière, Berjon et West auront les clés du jeu pour alimenter un pack puissant.

Le huit de devant, emmené par Grégory Alldritt, est taillé pour l’impact. La deuxième ligne Skelton-Dillane devrait être un atout majeur pour contrer les Clermontois en touche et dans le combat au sol. Uini Atonio est prêt à affronter le défi du pack adverse.

Stade Rochelais 1 PENVERNE 2 LESPIAUCQ 3 ATONIO 4 DILLANE 5 SKELTON 6 CANCORIET 8 ALLDRITT 7 BOTIA 9 BERJON 10 WEST 11 FAVRE 12 SEUTENI 13 THOMAS 14 LEYDS 15 DULIN 16 LATU 17 WARDI 18 DOUGLAS 19 HADDAD



20 JEGOU 21 BOSMORIN 22 HASTOY 23 SCLAVI

Clermont en quête de constance

En face, Clermont débarque avec ambition. Jauneau pilotera une charnière expérimentée avec l’infatigable Urdapilleta. Les ailes, occupées par Raka et Tauzin, promettent de mettre à mal la défense rochelaise si les ballons arrivent dans de bonnes conditions.

Dans le pack, la puissance de Yato, le dynamisme de Fischer, et l’expérience de Simmons seront des armes clés. En première ligne, Fourcade et Ojovan auront fort à faire face à leurs vis-à-vis rochelais.

Clermont 1 Lotrian 2 Fourcade 3 Ojovan 4 Simmons 5 Ceyte 6 Fischer 8 Yato 7 Kremer 9 Jauneau 10 Urdapilleta 11 Raka 12 Simone 13 Belaubre 14 Tauzin 15 Newsome 16 Massa 17 Akhaladze 18 Lanen 19 Tixeront



20 Bézy 21 Giral 22 Fouyssac 23 Montagne

Pour les deux équipes, ce match est bien plus qu’une simple opposition. Clermont, désireux de retrouver les sommets, espère continuer sur sa lancée. La Rochelle, de son côté, entend bien capitaliser sur ses succès en Champions Cup pour rester dans le haut du tableau.

Dans les tribunes de Marcel-Deflandre, l’ambiance promet d’être bouillante pour ce 99e match à guichets fermés, et les 46 acteurs sur le terrain auront à coeur de régaler leurs supporters.