Top 14. Le RCT va-t-il dépasser le salary cap cette saison avec l'arrivée de Cheslin Kolbe ?

Le Sud-Africain Cheslin Kolbe va toucher un salaire annuel proche du million d'euros. Une somme que le RCT va devoir assumer dans sa masse salariale.

Rugby. Malgré son salaire astronomique, Kolbe ne sera pas le joueur le mieux payé au mondeC'est une question qu'une partie des supporters et des observateurs s'est posée suite à la signature de Cheslin Kolbe par Toulon. Le RCT va-t-il rester dans les clous du salary cap ? Après avoir racheté le contrat du Sud-Africain au Stade Toulousain pour une somme se situant autour du million d'euros, le Rugby club toulonnais va débourser un million par saison pour s'attacher les services du champion du monde 2019. On rappelle que ce dernier a signé pour trois ans. Pas besoin d'avoir fait Match Sup pour faire le calcul. Toulon va-t-il être obligé d'alléger la voilure pour éviter d'avoir la DNACG sur le dos ?

Pour Sud Radio, Philippe Spanghero explique que son salaire pourrait ne pas entrer dans le cadre du salary cap cette saison. "Cette année, comme cette transaction intervient après le début de la saison sportive d’un point de vue contractuel et toutes les règles financières édictées par la DNACG. Visiblement cette année, l’impact du salaire de Kolbe n’interviendra pas dans le salary cap du RCT. Cela leur permet donc de rester dans les clous." Quid de la saison prochaine ? À Toulouse on a fait le choix de ne pas répondre aux exigences salariales de Kolbe afin de pouvoir être en mesure de conserver des éléments Ntamack et Dupont. Les Tricolores risquent d'être attaqués très fort par la concurrence qui n'a désormais plus peur de faire des offres à des joueurs sous contrat à l'image du RCT.