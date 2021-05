Top 14. Le Racing 92 avec Fickou, l'ASM fait confiance à un jeunot de 18 ans [COMPOSITION]

Ce samedi, le Racing 92 accueille Clermont dans le cadre de la 23e journée de Top 14. Les Franciliens ont besoin de points et de confiance.

Ce samedi, le Racing 92 accueille Clermont dans le cadre de la 23e journée de Top 14. L'ASM est pour l'heure à la troisième place du classement avec 63 unités au compteur. Mais les Racingmen sont juste derrière à quatre longueurs. Autant dire qu'une victoire pourrait leur permettre d'égaliser. Et ils ont besoin de points puisque leur quatrième place est aussi menacée par Toulon et Lyon. Ils doivent aussi retrouver de la confiance après avoir perdu quatre fois d'affilée en Top 14. Si on ajoute le revers en quart face à l'UBB, la formation francilienne est sur une série de six cinq défaites en six matchs. Russell sera à l'ouverture tandis que Fickou sera associé à Vakatawa pour une paire de centres made in XV de France.

Racing 92 1 Ben Arous 2 Le Guen 3 Oz 4 Le Roux 5 Palus 6 Diallo 8 Tanga 7 Chouzenoux 9 Iribaren 10 Russell 11 Imhoff 12 Fickou 13 Vakatawa 14 Thomas 15 Beale 16 Baubigny 17 Kolingar 18 Ryan 19 Claassen



20 Gibert 21 Klemenczak 22 Taofifenua 23 Colombe Reazel

Top 14. Pélissié out, Lopez blessé, l'ASM doit s'adapter face au CABCôté clermontois, on a soufflé le chaud et le froid avec notamment ce revers en Champions Cup à la maison face à Toulouse en quart. Les Jaunards ont rectifié le tir au Michelin contre Brive mais c'est un calendrier solide qui les attend. Après le Racing, c'est Toulon qui viendra puis il faudra aller à Toulouse avant de recevoir la Rochelle. De quoi se tester avant les phases finales. Comme face au CAB, Sébastien Bézy sera à l'ouverture tandis que le jeune 2e ligne australien de 18 ans Miles Amatosero sera titulaire.