TOP 14. Le pire ennemi de Toulouse ? ‘‘Eux-mêmes’’, argue un ancien de la maison rouge et noire

Avant le choc entre Toulouse et La Rochelle en demi-finale du Top 14, l’ancien trois-quart du Stade Toulousain a livré ses impressions sur les Rouge et Noir.

Personne n’est invincible, mais certaines formations sont plus solides que d’autres. Cette saison, c’est bien le Stade Toulousain qui impressionne par sa profondeur d’effectif et son jeu séduisant. À Bordeaux, ce vendredi 21 juin, les Rouge et Noir défient leurs plus grands rivaux de la dernière décennie : le Stade Rochelais.

Toulouse, le géant de "flair"

Pour cette première demi-finale du Top 14, les hommes d’Ugo Mola arrivent avec plusieurs semaines de repos et de préparation accumulées. En face, les Maritimes ont livré une prestation solide, mais intense face au RC Toulon, en barrage. Face à un défi complexe, les Rochelais chercheront à exploiter les failles des Haut-Garonnais. Mais en ont-ils seulement ?

Pour Xavier Garbajosa, ancien entraîneur adjoint de La Rochelle (2014-2019) et joueur du Stade Toulousain (1994-2007), les Rouge et Noir “ont l’air pleins de fraîcheur et en totale maîtrise de leur rugby.” Dans un entretien accordé au Midi Olympique, il évoque que l’inconnue qui peut les rendre friables est “eux-mêmes”.

La gestion du moment (va être importante). C’est une équipe habituée aux phases finale, elle en a une expérience folle, elle sait être efficace quand arrivent ces matchs décisifs. La Rochelle en sait quelque chose, puisqu’elle a toujours perdu contre les Toulousains dans les matchs couperets. Mais il reste un match à jouer, avec des émotions et un environnement à gérer. S’il y a un piège pour eux, il est peut-être là.”

En effet, dernièrement, La Rochelle a toujours été stoppée par Toulouse dans sa course au titre, quand elle a su se qualifier en phase finale. En comptant les matchs européens. L’historique entre les deux informations est de 5 victoires pour Toulouse contre 0 pour La Rochelle, en phase finale sur les 5 dernières années.

La Rochelle a-t-elle les armes ?

En comparaison, l’ancien entraîneur du LOU Rugby évoque un changement de registre palpable entre les matchs de phases finales et ceux de saison régulière. Selon lui, la finale de Champions Cup face au Leinster a montré qu’il y avait un “autre Toulouse”, mais qui savait aussi gagner. “« Jouer nous fera toujours grandir », « jeu de mains, jeu de Toulousains », tous ces trucs valent bien pour des matchs classiques. Mais une finale, c’est exceptionnel et ce club sait basculer, se montrer froid et pragmatique sur les matchs qui comptent vraiment”, explique-t-il.

Dans cette même idée, renier son jeu pour tenter de ralentir celui des Toulousains est une mauvaise idée, selon Xavier Garbajosa. Toujours pour le Midi Olympique, il explique qu’il “ne faut pas se travestir et une équipe qui a le même profil que Toulouse devrait conserver son ADN.” En cause, la capacité de Toulouse à changer de registre peut rapidement se retourner contre ses adversaires s’ils ne misent pas sur leur qualité.

À titre d’exemple, la défaite du Stade Toulousain à Bordeaux en mars dernier face à l’UBB avait montré qu’il était possible de prendre Toulouse à son propre jeu quand l’environnement était favorable. Au Matmut Atlantique, les Rochelais trouveront-ils la clé du verrou toulousain ou les joueurs de la Ville Rose continueront-ils sur leur lancée ? Réponse ce vendredi soir !

