COMPOSITION. A Toulouse, Mola tente le coup de Kinghorn à l'aile et Flament en 5 pour perturber La Rochelle

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain retrouve le Stade Rochelais à Bordeaux pour la première demi-finale du Top 14. Mais avec quelle équipe ?

Car àplus qu’ailleurs, la concurrence fait rage à de nombreux postes. Et qu’entre les retours de blessure, les cadres qui n’ont pas joué depuis plus de 3 semaines et les seconds choix qui poussent très forts, les questionnements ne manquent pas. Aura-t-on la même composition que face au Leinster , en finale de Champions Cup

Ugo Mola a tranché. En 1ère ligne, c'est du classique avec l'attelage Baille, Mauvaka et Aldegheri, tandis que Marchand fait son retour sur le banc. En revanche, Joel Merkler n'est pas là, remplacé par Ainu'u chez les finisseurs.

En 2ème ligne, la blessure de Meafou offre le duo Arnold/Flament. La 3ème ligne reste inchangée avec Willis, Cros, ainsi que Roumat, tout comme la charnière Dupont/Ntamack, ailleurs, c’est plus flou.

Derrière en revanche, des changements sont opérés. Ainsi, Pita Ahki est bel et bien de retour, non pas aux côtés de Paul Costes mais de Santiago Chocobares, pour un milieu de terrain très dense.

Autre surprise à noter : l'absence de Mathis Castro-Ferreira . On pensait que la blessure de Meafou lui conférerait une place automatiquement sur le banc, et bien non. Faa'salele et Brennan, donc, lui sont préférés. Peut-être paye-t-il son manque de polyvalence. Toujours est-il que le meilleur marqueur du club n'est pas payé, lui qui réalise une saison exceptionnelle.