TOP 14. ''Le logo du Stade vit seul'', voici pourquoi l'étoile n'apparaît pas sur le maillot de Toulouse

Cet été, le Stade Toulousain a dévoilé sa gamme de maillots pour la saison 2023-2024 de Top 14. Cependant, un détail n'a pas échappé aux supporters.

Des étoiles manquantes

Récent champion de France en titre, le Stade Toulousain est également une des meilleures équipes européennes de l'histoire. En effet, les rouge et noir ont réussi à gagner à cinq reprises la Coupe d'Europe (1996, 2003, 2005, 2010 et 2021). L'année dernière, ces cinq petites étoiles figuraient au-dessus du logo du club, à la droite du maillot.

Pour cette nouvelle saison particulière, la direction du club a décidé de supprimer ces étoiles européennes, et de recentrer aussi le logo au niveau de la poitrine. Le maillot est presque uniquement noir, et seules les bouts des manches et le col apparaissent en rouge.

Bien que ce soit un retour aux sources, certains supporters ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de cette absence qui a son importance.

Didier Lacroix réagit

Président depuis 2017 de l'équipe de rugby de la Ville rose, Didier Lacroix est connu pour son franc-parler et son amour pour son club. L'ancien joueur toulousain est revenu, en conférence de presse, sur ce petit détail : "Ce sont des problématiques de fabrication. Les délais pour fabriquer les maillots sont longs. On n'aura pas ce problème pour le maillot de Champions, car c'est une série plus limitée."

En plus de cela, le président des champions de France n'a pas caché que l'absence de ces étoiles ne le dérange pas plus que cela : "J'assume pleinement. Le logo du stade vit seul et n'a besoin de rien d'autre. Notre histoire avec la coupe d'Europe on sait la raconter. Ce sont des coutumes d'appropriation qui n'ont d'ancrage que l'histoire qu'on a bien voulu raconter, on peut se réadapter assez facilement là-dessus." De quoi éclairer au mieux les fans du Stade Toulousain.

