XV DE FRANCE. Dupont, Jalibert, Ramos… Les ''joueurs premium'' alignés face à l’Australie ?

Pour le dernier match de préparation des Bleus, la plupart des titulaires devraient être alignés. Une sorte de répétition générale.

Ce dimanche, et même si de nombreux doutes ont subsisté ces derniers jours quant à la tenue du match, le XV de France affrontera bel et bien l'Australie. Une dernière rencontre de préparation, avant de définitivement se tourner vers l'ouverture du Mondial, face à la Nouvelle-Zélande.

Un affrontement qui devrait sonner comme une répétition générale, avant le début des hostilités. C'est en tout cas ce que nous a montré l'entraînement collectif de mardi, à Capbreton. En effet, l'on a vu bons nombres de ''joueurs premium'' enfiler les chasubles bleues, synonyme de possible titularisation. Parmi eux, la charnière que l'on devrait retrouver à la Coupe du Monde : Antoine Dupont et Matthieu Jalibert. Ces derniers étaient accompagnés de la ligne de 3/4 habituelle, c'est-à-dire Villière, Danty, Fickou, Penaud et Ramos.

Devant, le constat est le même. Seule interrogation, le poste de pilier droit, Atonio et Aldegheri ayant beaucoup alterné durant l'intégralité de la séance. Concernant le poste de pilier gauche, Jean-Baptiste Gros devrait être préféré, afin de laisser Reda Wardi au repos. De ce fait, le Lyonnais Sébastien Taofifenua (pourtant non retenu dans les 33), pourrait connaître sa 3ème sélection ce dimanche. Concernant le reste du banc, et même s'il est difficile d'en tirer des conclusions, des joueurs comme Mauvaka, Woki, ou encore Bielle-Biarrey devraient faire leur apparition.

Composition probable : 15. Ramos / 14. Penaud / 13. Fickou / 12. Danty / 11. Villière / 10. Jalibert / 9. Dupont / 8. Alldritt / 7. Ollivon / 6. Cros / 5. Willemse / 4. Flament / 3. Atonio ou Aldegheri / 2. Marchand / 1. Gros

Et forcément, qui dit composition premium, dit peur accrue autour d'une potentielle blessure. D'ailleurs, si Chalureau et Tanga furent les deux seuls joueurs à ne pas prendre part à l'entraînement de mardi, c'est à cause de pépin physique. Mais voilà, à 2 semaines du début de la Coupe du Monde, les cadres du XV de France doivent jouer, s'ils veulent retrouver du rythme. Et quoi de mieux qu'une équipe comme l'Australie, pour leur permettre de trouver des automatismes.

Ne pas tomber dans la sinistrose et jouer, voilà finalement le principal défi qu'attend le XV de France jusqu'au Mondial. Chose qui reste néanmoins plus facile à dire qu'à faire, surtout quand Thibault Giroud a annoncé s'attendre à de nouvelles blessures dans le groupe...

Pour rappel, les Bleus débuteront leur Coupe du Monde par la Nouvelle-Zélande en match d'ouverture (8 septembre), avant d'enchaîner par l'Uruguay (14 septembre), la Namibie (21 septembre), et l'Italie (6 octobre). À noter que ces deux dernières rencontres pourraient être le théâtre du retour de deux joueurs cadres : Cyril Baille et Anthony Jelonch.