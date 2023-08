RUGBY. Le match France/Australie incertain ? La fédé australienne répond à la FFR

L'Australie et la France vont-elles trouver un accord ? Ce dimanche, Rugby Australie assure que les Wallabies fouleront le gazon parisien comme prévu.

Le match de préparation à la Coupe du monde entre le XV de France et l'Australie devrait se tenir au Stade de France le 27 août. Un désaccord financier avoisinant le million d'euros avait été évoqué cette semaine par le Midi Olympique. Ce dimanche, Rugby Australie assure que les Wallabies fouleront le gazon parisien comme prévu. RUGBY. Le match du XV de France face à l'Australie peut-il finalement être annulé ?Malgré les spéculations qui planent autour de cette rencontre, les Wallabies seront bel et bien en France. "RA a une longue et riche histoire avec FFR. Suite au changement de direction chez FFR, nous sommes convaincus que les choses seront finalisées et que le match sera joué. Nous avons hâte de retrouver nos amis français le week-end prochain. Nous jouerons", a déclaré un porte-parole de RA via le Sydney Morning Herald, dissipant ainsi les craintes d'un boycott.

Les discussions sur ce match amical remontent à novembre 2021, lorsque le président de RA Hamish McLennan et le patron de la candidature australienne à la Coupe du Monde de rugby Phil Kearns se sont rendus en France pour obtenir le soutien de Laporte.



À l'époque, la décision de maintenir la tournée face aux Wallabies, effectuée dans un contexte de restrictions de voyage liées au COVID-19, avait contribué à éviter un naufrage financier au rugby australien, selon les dires de McLennan.

Depuis, des discussions auraient eu lieu entre la RA et la Fédération française de rugby concernant ce match de préparation crucial. "Les frais de 1,7 million de dollars australiens sont cohérents avec les autres frais de match conclus avec les fédérations pour des « matchs amicaux » supplémentaires, selon une source proche du dossier", explique le site australien.



Cependant, le nouveau président de la FFR, Florian Grill, a remis en question cet accord, déclarant qu'il n'avait été informé que récemment de cette entente verbale.

Le nouveau président a souligné que la FFR souhaitait ardemment voir ce match se jouer. "Nous voulons jouer ce match. Nous ne sommes pas inquiets", a-t-il affirmé, signalant une volonté tenace de trouver un terrain d'entente. Les supporters retiennent donc leur souffle, espérant l'envie de jouer l'emportera sur les différents financiers.