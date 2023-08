RUGBY. Le match du XV de France face à l'Australie peut-il finalement être annulé ?

Selon les informations de Midi Olympique, le match entre le XV de France et l'Australie, programmé avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, est menacé.

Selon les informations de Midi Olympique, le match entre le XV de France et l'Australie, programmé deux semaines avant le coup d'envoi de la Coupe du monde, pourrait finalement ne pas avoir lieu. Après un été de préparation intense, les Bleus doivent faire face à l'énigmatique menace qui plane sur leur rencontre prévue le 27 août au Stade de France.

L'Australie, qui peine à convaincre sur le pré sous les ordres d'Eddie Jones, agite le drapeau rouge en brandissant des exigences financières à la FFR. Le président Florian Grill a confirmé les dires des dirigeants australiens, révélant un accord oral datant de l'ancienne gouvernance pour un montant considérable. Il serait question d'un million d'euros ou un peu moins. Sans oublier le pourcentage sur les droits TV qui aurait été promis en amont. Cependant, sans contrat signé, la situation est pour l'heure un peu tendue. Pour rappel, les billets pour ce match sont en vente depuis plusieurs semaines. On imagine que le Stade de France fera le plein pour ce choc.



Grill a exposé la position de la FFR dans un courrier à Rugby Australia. Il a rappelé l'aide logistique accordée aux Australiens lors de leur séjour en France et a généreusement offert 50 % des recettes au-delà des 65 000 places budgétées.



Toutefois, la question cruciale des droits TV a été renvoyée au Comité du Tournoi des 6 Nations, en charge de l'organisation des rencontres estivales dans le cadre des Summer Nations Séries. L'incertitude règne toujours alors que l'attente se prolonge pour la réponse de Rugby Australia. Malgré les enjeux financiers et les difficultés budgétaires de la FFR, Grill espère que cette situation épineuse sera rapidement réglée. "La situation, nous la gérons et essayons d'éteindre les incendies", a-t-il souligné.

Ce samedi, le XV de France affronte les Fidji à Nantes après avoir remporté son deuxième test face aux Écossais. Une rencontre qui fait figure de véritable test pour les hommes de Galthié. Tant sur le plan physique face à des Fidjiens remontés comme des coucous. Que mental après l'annonce du forfait de Romain Ntamack et la blessure de Baille.