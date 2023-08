CLASH PRONOS. Les Fidjiens vont-ils jouer un mauvais tour à l'équipe de France ? Lucas le pense, Thibault n'y croit pas

Ce samedi, la France retrouve les Fidji. Les Fidjiens vont-ils créer la surprise en battant les Bleus ? Nos rédacteurs Lucas et Thibault ne sont pas d'accord.

Ultime rendez-vous pour l'équipe de France avant l'annonce de la liste des 33 joueurs retenus pour le Mondial. Samedi, les Bleus retrouvent les Fidji à Nantes. Les Bleus ont connu un début de semaine compliqué avec le forfait d'un joueur très important dans le groupe. Ils pourraient en perdre un autre en vue de la compétition. Mais c'est la loi du sport. Ils s'y étaient préparés et savent que peut arriver à chaque match. Pas question donc de jouer petit bras. Surtout face à une équipe fidjienne qui n'a jamais semblé aussi forte que cette année. Un match dont le résultat divise nos rédacteurs Lucas et Thibault.

Je ne sais pas pourquoi Thibault, mais j’ai un mauvais pressentiment pour ce week-end ! J’ai l’impression que l’annonce de la blessure de NTK a refroidi le groupe…

Il n'y a pas que le groupe, toi qui étais si chaud la semaine dernière avant le match contre l'Écosse, tu doutes des Bleus cette semaine ? Ce ne sera clairement pas un match facile. Mais je pense à l'inverse que ce forfait va encore plus motiver les troupes, en mode "on va gagner le titre pour toi Roro".



On a vu lors du premier test face aux Écossais, avec une équipe remaniée, que la France n'a pas tenu la longueur. J'ai lu dans la presse que le manque de leaders avait fait défaut aux Tricolores. Cette fois-ci, on a une équipe plus solide je trouve avec de l'expérience en 2e ainsi qu'en 3e ligne et mecs qui ont de la bouteille au centre.

C’est sûr que ça peut être une source de motivation, mais plutôt lors de la Coupe du monde, tu vois ?

Je connais les forces de l’équipe de France et tu as raison, il y a de bons retours dans la compo. Néanmoins, je connais aussi les forces de l’équipe fidjienne… Ce week-end, certains des meilleurs joueurs du championnat de France sont titulaires ! Ce sont des joueurs de classes mondiales. En plus de cela, la charnière tricolore jouera ensemble pour la première fois, ça aussi, ça peut être un désavantage !

Ça risque de piquer un peu derrière oui. Il va falloir être solide en défense. C'est un test parfait pour les Bleus, surtout dans cette configuration. D'ailleurs, je ne comprends pas trop pourquoi Fabien n'a pas mis le numéro 10 bordelais directement. Mais aligner le Rochelais n'est pas une mauvaise idée. Il va forcément jouer pendant le Mondial, il a aussi besoin d'avoir du temps de jeu. Je vois un match un peu similaire à celui de Murrayfield avec des Fidjiens qui vont envoyer dès l'entame. Mais aussi des Bleus qui auront une meilleure gestion de la rencontre. Sur la longueur, la stratégie et l'organisation tricolores vont faire la différence. La victoire ne sera sans doute pas mémorable, mais je vois bien la France marquer 4 essais, notamment grâce aux avants, contre 3 pour les Fidji. Les Bleus vont aussi bâtir leur succès sur l'indiscipline adverse. Succès 35 à 23

Ça peut être un scénario crédible, et les Fidji nous ont déjà habitués à ce genre de match.

Malheureusement, je pense sincèrement qu’il y a eu de l’évolution dans le jeu de cette nation depuis quelques années.

En plus de cela, le sélectionneur a opté pour un numéro 10 d’origine néo-zélandaise. C’est un très bon gestionnaire, bon buteur et il devrait canaliser la fougue de ses coéquipiers.

Les joueurs alignés par le sélectionneur des Bleus ont très peu l’habitude de jouer ensemble, je pense notamment à l'arrière de Toulouse et aux deux ailiers. Le champ profond sera une des clés du match. Pour ma part, je vois un succès 19-23 des Fidji !

Alors, succès tricolore ou victoire retentissante pour les Fidji ? Les paris sont ouverts. Une chose est sûre, les deux équipes passent un gros test ce samedi à Nantes. Côté bleu, certains joueurs ont une dernière chance de se montrer sous leur meilleur jour en vue de la coupe du monde. Un revers ne serait pas une catastrophe pour l'équipe de France. L'objectif se trouve bien plus loin pour le groupe et il est toujours question de préparation. En face, les Îliens veulent se tester avant d'affronter l'Australie ou encore le Pays de Galles dans une poule qui semble plus ouverte que jamais pour eux.

