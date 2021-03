Top 14. Le Huis Clos responsable d'une hausse stratosphérique des victoires à l'extérieur

Cette saison, sans public, le nombre de victoires à l'extérieur a considérablement augmenté. Un lien de cause à effet évident.

Mauvais temps pour les équipes qui reçoivent serait-on tenté de dire. On exagère ? À peine. Car cette saison, comme le révèle une étude du Midi Olympique, le nombre de victoires à l'extérieur a considérablement augmenté. La raison la plus évidente ? Le huis-clos, bien entendu. ''Ce n'est pas le public qui vous fait marquer des essais'' a-t-on tendance à entendre. Peut-être. Mais force est de constater que ce dernier est un facteur non négligeable dans les victoires à domicile, transcendant son équipe dans les moments compliqués. Déjà, et ce n'est pas négligeable, plus aucune équipe n'est invaincue à domicile. La dernière en date, La Rochelle s'est inclinée samedi dernier face à Toulouse dans son antre de Deflandre dégarnie, orpheline de ses fidèles et bruyants supporters.

Midi Olympique a comparé le nombre de victoires à l'extérieur entre la saison 2019-2020 et l'actuelle, en 2020-2021. L'an passé, à ce stade de la compétition, on dénombrait 21,9% de victoires à l'extérieur. Aujourd'hui, on remarque une hausse considérable de 60%, puisque le taux de succès hors des bases est passé à 36,1%. Le bi-hebdomadaire appuie son argument, en expliquant que cette année, on remarque déjà sept journées avec trois victoires à l'extérieur ou plus, alors que la saison dernière, à ce stade de la compétition, aucune des 17 journées n'avaient connu plus de deux succès loin des bases.

Prenons l'exemple de la Section Paloise. Sur leur pelouse du Hameau, les Palois n'ont réussi à décrocher que trois petites victoires, subissant de pleins fouets la furia des équipes visiteuses. Hormis un nul face au LOU, les coéquipiers de Lucas Rey comptent six défaites à domicile face à des adversaires qui n'ont pas à subir la pression du public. Des matchs souvent accrochés qui auraient pu basculer en leur faveur avec la présence du ''seizième homme''. En revanche, loin de leurs bases, les Béarnais en sont à trois victoires, en s'imposant notamment à Montpellier ou Lyon. Pas mal pour une équipe qui lutte pour le maintien. Mais l'exemple le plus frappant reste Toulouse. C'est d'ailleurs sur ces derniers que c'est appuyé Midi Olympique. Les Rouge et Noir ont glané 31 points sur les 50 possibles à l'extérieur. Un ratio impressionnant. 7 victoires en 10 rencontres. Des statistiques unanimes qui montrent l'importance du public. On espère d'ailleurs revoir du monde dans les stades le plus vite possible. Les succès à l'extérieur devraient alors considérablement flancher.