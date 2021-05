Top 14 - Le duel Nakosi vs Tuisova, quand frangins riment avec engins

Les deux frères Nakosi et Tuisova s'affronteront ce vendredi soir, dans un duel explosif. Le gagnant pourrait également être impliqué dans le résultat final.

C'est un duel qui sent la poudre. Un duel de frères, un duel de monstres, aussi. Ce vendredi soir à Pierre-Fabre, ce sont en effet probablement les deux frangins les plus destructeurs du championnat (voire de la planète) qui vont s'affronter dans leur couloir. D'un côté, avec le numéro 11 sur les épaules, la principale arme offensive des Tarnais : Filipo Nakosi. De l'autre, avec le numéro 14 dans le dos, LA terreur du championnat et facteur X lyonnais, Josua Tuisova. Deux garçons au physique de buffle (1m83 pour 108kg pour l'ainé, 1m81 pour 113kg pour le champion olympique à 7), aux qualités athlétiques de folie et au plaisir commun : aller derrière la ligne adverse.

Si "Cuisova" (27 ans) est plus musculeux et un peu plus frontal que son grand frère (29 piges), tous les deux ont en effet cette propension assez unique à faire des différences à eux seuls. Leurs statistiques personnelles en témoignent, puisque le Lyonnais a inscrit 12 essais en 14 rencontres cette saison, tandis que le Castrais en est à 9, en 19 matchs. Le 2ème marqueur du championnat face à son poursuivant, avouez que c'est fort ! D'ailleurs, pour les deux, il s'agit là d'ores et déjà de l'exercice le plus prolifique de leur carrière, alors qu'il reste encore 4 journées, et plus si affinités...

Une confrontation directe presque inédite

En 2017, alors que Nakosi gambadait encore sous les couleurs d'Agen et son "little bro" celles du RCT, les deux boules de flipper avaient déjà été vis-à-vis, puisque chacune occupait le même couloir. Mais si leur confrontation s'annonce cette fois plus trépidante que jamais, c'est que les deux Fidjiens sont dans une forme étincelante. Après une surcharge pondérale en début de saison, on l'a dit, Nakosi a retrouvé des couleurs et le chemin de l'en-but, et est surtout - enfin - devenu l'arme fatale dont avait besoin la ligne d'attaque du CO. Encore plus impressionnant, après quelques saisons mitigées et où il était souvent critiqué son jeu physico-physique, Tuisova semble jouer le meilleur rugby de sa carrière dans le Rhône. Capable de traverser le terrain à lui tout seul (Clermont s'en souvient encore), de trouver des brèches pour ses partenaires mais aussi - désormais - de faire jouer derrière lui et de mieux appréhender ses duels, l'homme aux 52 essais en Top 14 évolue sur une autre planète en ce moment.

« Ce joueur, (...) est clairement au-dessus des autres. Sur son essai en solitaire contre Clermont, il y a peut-être deux Clermontois qui ont eu peur ou qui n’ont pas trop eu envie de se déchirer", corroborait Sébastien Chabal sur le plateau du Canal Rugby Club il y a deux semaines. Surtout, il donne une force de frappe offensive unique dès lors qu'il est aligné d'emblée par Pierre Mignoni et ce, peu importe le poste. "C’est l’une des raisons pour dire que Lyon a du potentiel, du talent et des joueurs exceptionnels, poursuivait le barbu le plu célèbre de France. Le facteur X, c’est clairement Tuisova. On le voit tous les week-ends à l’aile, on l’a parfois vu en 8 car il a une telle puissance et une telle vitesse qu’il peut faire la différence tout de suite." Lui et son frère auront-ils la décision de la rencontre dans leur chaussette, ce vendredi soir à 20h45 ? Probablement. Reste à savoir si ce sera une clef de 6 ou de 12. Mais avec les frangins de la province de Ba, il ne fait généralement nul doute de l'arme utilisée...