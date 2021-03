Top 14. Le CAB invite Lorànt Deutsch et sa culture pour annoncer des prolongations [VIDÉO]

Le CAB n'aime pas faire dans le classique. Pourtant, ils ont fait venir un amoureux de l'histoire française pour annoncer une prolongation.

Brive, actuel 9e du championnat, est un adversaire coriace à domicile. Ils ont également prouvé qu'ils pouvaient se déplacer en faisant tomber la Section Paloise ou Montpellier chez eux. Ce qui marque le club de Brive cette saison est tout autre. Le club a décidé d'innover dans sa communication, afin d'attirer plus de monde possible. On se rappelle de la vidéo d'annonce de prolongation de Saïd Hireche, où tous les capitaines légendaires du club apparaissaient dans la vidéo.

''Capitaine'' : l'hommage poignant des légendes du CAB à Saïd Hirèche [VIDÉO]Cette fois, c'est un acteur plus connu maintenant comme écrivain qui a fait son apparition dans le Stadium de Brive. Il y parle histoire de Brive, chevaliers et châteaux. Vous ne voyez toujours pas ? Il a fait carton plein en 2010 avec un livre sur l'histoire de France au rythme du métro parisien. Il s'agit bien de Lorànt Deutsch. L'auteur à succès s'est rendu à Brive pour annoncer une prolongation : celle du centre Guillaume Galletier jusqu'en 2023. Brive confirme également 3 autres prolongations : Vasil Lobzhanidze, Retief Marais et Maxence Darthou.