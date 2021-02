''Capitaine'' : l'hommage poignant des légendes du CAB à Saïd Hirèche [VIDÉO]

Le capitaine briviste Saïd Hirèche prolonge une saison de plus avec le soutien de toutes les légendes du club.

Comment annoncer la prolongation d'un joueur légendaire d'un club qui l'est tout autant ? Pas de feux d'artifice, pas de "se queda" ou d'annonce aux budgets affolants. Le CA Brive fait simple mais fort pour annoncer la prolongation du capitaine respecté et respectable qu'est Saïd Hirèche. Au club depuis 2012, soit 9 ans, son contrat arrivait à terme le 30 juin prochain. Seulement, à bientôt 36 ans, Hirèche peut encore aller chercher des cadors dans son stade Amédée-Domenech.

C'est en ce sens que le club a décidé de le prolonger ce mardi pour une saison de plus, 2021-2022. La dernière avant de raccrocher les crampons. Impossible pour les supporters, le joueur et le club de se dire au revoir sans les tribunes pleines. L'annonce de sa prolongation a été faite sur les réseaux sociaux et la parole a été donnée aux anciens capitaines et joueurs du club blanc et noir : Penaud, Jean-Claude Roques, Jérôme Bonvoisin, Arnaud Mela et même Clara Porte, capitaine des U18 du club. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?